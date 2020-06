La plateforme de visioconférence Zoom dépasse largement ses prévisions financières en affichant un chiffre d’affaires de 328,2 millions de dollars pour ce premier trimestre. Ce chiffre représente une hausse de 169% par rapport à l’année précédente, soit environ 265 400 clients ayant plus de 10 employés. Cette excellente performance est principalement due à l’augmentation de la demande d’interactions et de collaborations en face à face, compte tenu de la crise du Covid-19.

Les chiffres montent en flèche pour Zoom

Selon un rapport publié le 2 juin 2020, la société américaine spécialisée en téléconférence a déclaré une augmentation de 354% de ses clients ayant plus de 10 employés. Le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de 2021 est projeté à 328,2 millions de dollars, contre 122 millions de dollars au premier trimestre de l’année fiscale 2020.

Rappelons que l’année fiscale correspond aux enregistrements des éléments comptables de l’année précédente. Cette hausse surpasse les prévisions de 200 millions de dollars que l’entreprise s’attendait à faire pendant ce trimestre.

Le nombre de clients de la plateforme est passé de 405 à 769, soit une augmentation d’environ 90% d’une année à l’autre. Ces clients ont contribué pour plus de 100 000 dollars aux revenus des 12 derniers mois. Pour le huitième trimestre consécutif, la société présente également un taux d’expansion net en dollars de plus de 130% chez les clients de plus de 10 employés.

Les utilisateurs raffolent de Zoom depuis l’apparition du Covid-19

Selon Eric Yuan, le fondateur et directeur général de Zoom, l’utilisation de la plateforme de téléconférence a connu une croissance rapide pendant la crise du Covid-19. Il a ajouté que grâce aux efforts de tous les employés de l’entreprise, des vidéos de haute qualité ont pu être fournies aux anciens et nouveaux clients des services de conférence à distance.

En réponse à la pandémie du Covid-19, de nombreux utilisateurs ont intégré la plateforme pour le télétravail et les cours en ligne. Les gens utilisent également Zoom dans la vie de tous les jours, probablement à cause du confinement. En Avril 2020, la plateforme a recensé plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes.

La société a également soutenu un nombre sans précédent de participants gratuits, comprenant plus de 100 000 écoles, de la maternelle jusqu’à la Terminale. Par cette action, Zoom tient à contribuer à l’accès vers une meilleure expérience d’enseignement en ligne à travers le monde.