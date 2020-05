Une collaboration entre Crestron, Zoom et Logitech a permis de mettre en place un tout nouveau système de vidéoconférence qui va permettre aux travailleurs de recevoir des appels vidéo sur leur télévision.

Une nouvelle fonctionnalité plus pratique

Au grand bonheur des télétravailleurs, Zoom est actuellement en pleine croissance. De ce fait, il essaie au mieux d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Une récente collaboration entre Zoom, Logitech et Crestron a permis de réaliser un nouveau projet nommé : « Crestron HomeTime ». Afin d’aider au mieux les utilisateurs, Zoom a élaboré une nouvelle installation permettant aux utilisateurs d’utiliser leur télévision et une caméra de qualité. Cette technologie va offrir une ambiance similaire à celle d’une salle de réunion tout en restant dans son canapé.

Même si HomeTime est surtout conçu pour améliorer les conditions de travail des télétravailleurs, son utilisation ne s’y limite pas. Ainsi il peut être utilisé pour effectuer des appels vidéo avec des proches afin d’améliorer la communication en ces temps de crise.

Par ailleurs, Scott Wharton, Directeur général du groupe de collaboration de Logitech, a déclaré : « Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de situations où les gens veulent faire des Happy Hours ou des appels de groupe tout en étant assis dans le salon au lieu d’être devant un bureau. »

Comment ça marche ?

HomeTime ne nécessite pas de téléviseur spécialisé. La seule condition est d’avoir un port HDMI sur sa télé. Le service est personnalisé et n’est disponible que par l’intermédiaire de Crestron. Il est toutefois possible de commencer les réunions en utilisant la configuration HomeTime, directement à partir de la télécommande ou en utilisant l’application Zoom Room.

Concernant la caméra, HomeTime met en avant la caméra 4K MeetUp de Logitech. Elle possède un objectif grand-angle et son propre système de caméra embarqué, ainsi qu’un réseau de microphone à formation de faisceau pour capter les voix d’une manière optimale.

HomeTime utilise également une partie du logiciel Zoom Rooms. Il est généralement utilisé chez les entreprises pour gérer les appels Zoom dans les salles de conférence.

La date de sortie de HomeTime est prévue pour ce lundi 1 er Juin.

Quelques inconvénients

Comme toute bonne chose, HomeTime a un prix. Il coûte une petite fortune et, de ce fait, n’est pas forcément à la portée de tous. Selon The Verge son coût s’élèverait à 6 100 dollars pour l’installation dans une seule pièce, et l’ajout de pièces supplémentaires coûterait à peu près 3 400 dollars chacune en fonction des exigences des utilisateurs. À ce prix là, autant acheter un Portal de Facebook ?