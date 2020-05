Logitech fait état d’une forte hausse des ventes de ses produits informatiques lors de son quatrième trimestre financier, qui a couru de janvier à mars 2020. Sans surprise, la pandémie mondiale de Covid-19 n’est pas étrangère à ce bilan extrêmement positif.

Un année pleine de réussite

Il est important de noter que chez Logitech, l’exercice fiscal annuel démarre au 1er avril et s’arrête au 31 mars de l’année suivante. Les mois de janvier, février et mars composent alors le quatrième trimestre financier du groupe suisse.

Durant ce quatrième trimestre justement, Logitech a dépassé les 709,2 millions de dollars de vente, soit 14% de plus que l’année précédente. Le bénéfice net, lui, a été multiplié par cinq et atteint ainsi les 214 millions de dollars. Plus en détails, la firme a enregistré une hausse de 32% de la vente de ses webcams et de 60% de ses équipements de collaboration vidéo. En ce qui concerne la vente de produits gaming (clavier, souris et casques), là encore, la firme annonce une augmentation de 8% de ses ventes.

Concernant ses résultats annuels, la firme a également de quoi garder le sourire avec un chiffre d’affaires atteignant les 2,98 milliards de dollars, correspondant ainsi à une hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation a, quant à lui, augmenté de 10% pour atteindre les 387 millions de dollars.

Comment le confinement a-t-il profité à Logitech ?

D’un côté, la pandémie de Covid-19 a signé une véritable hécatombe chez de nombreuses entreprises. Nous pensons notamment à Airbnb qui a dû se séparer d’un quart de ses salariés, à Uber qui a enregistré 3 milliards de dollars de pertes, à Lime qui a du licencier 13% de ses effectifs ou encore à TripAdvisor qui a également dû se séparer de 25% de ses salariés.

De l’autre, cette crise sanitaire mondiale a également profité à certaines firmes, comme Logitech par exemple. Alors que le télétravail a explosé, que les écoliers ont dû assister à leurs cours à distance et que les personnes confinées ont ressenti plus que jamais le besoin de se connecter virtuellement avec leurs proches, les ventes de matériels de vidéo-conférence ont elles aussi augmenté. Darrell Bracken, Président-directeur général de Logitech, a ainsi expliqué à Reuteurs :

“Alors que les gens s’enferment et s’isolent physiquement les uns des autres, ils ont besoin d’établir une connexion émotionnelle et la vidéo est le moyen d’y parvenir. Le confinement a accéléré cette tendance qui était déjà en forte hausse.”

Le groupe Logitech n’est évidemment pas le seul à avoir vu ses ventes largement accélérées par le confinement. Snap Camera, par exemple, a vu ses téléchargements être multipliés par 10, les services de streaming ont enregistré une hausse de 32% de leurs abonnements payants, et Google Meet gagne désormais 3 millions d’utilisateurs chaque jour.