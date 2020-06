Pour lire et analyser une grande quantité de données, il est commun d’utiliser le langage SQL. Problème : tout le monde ne maîtrise pas ce langage et se former sur ce dernier peut prendre du temps. Heureusement, il existe de nos jours, plusieurs outils permettant une analyse de données complète sans avoir besoin du SQL. C’est notamment le cas d’Explo, un outil permettant d’explorer, manipuler et visualiser des données, sans code !

Récemment sur Product Hunt a été mis en avant un autre produit similaire, nommé Indicative. Cet outil permet d’analyser les données clients, sans code, ni SQL. L’outil a été conçu pour les personnes “non-techniques”, comme par exemple les chefs de produit ou responsables marketing, qui ont besoin au quotidien de gérer des données et prendre des décisions à partir de ces dernières, tout en comprenant le parcours client dans sa totalité.

Un outil complet pour analyser les parcours clients

Indicative est ainsi une plateforme centrale, et une source unique de données pour les entreprises, qui fournit un grand nombre d’outils pour analyser le comportement des clients. L’outil est disponible depuis 2014, mais a récemment présenté une nouvelle interface visuelle, mobile, avec un grand nombre d’outils de collaboration amélioré pour le partage d’information entre collègues. Indicative est utilisé pour optimiser l’engagement, la conversion et la fidélisation des clients.

L’outil parfait pour les personnes sans compétences en SQL

L’outil se connecte aux sources de données de l’entreprise et synthétise ces dernières avec une vue complète. Il est possible de visualiser et comprendre le Customer Journey, pour optimiser la conversion et la rétention. Indicative permet également de segmenter et ainsi identifier les comportements clients, qui amènent des taux de conversion plus élevés pour maximiser l’engagement. L’outil permet également d’obtenir le parcours client de chaque utilisateur. Enfin, Indicative offre la possibilité de créer et collaborer sur des tableaux de bord et des rapports, afin de partager avec des clients ou des équipes les données clés et les KPI.

Une version gratuite d’Indicative existe. Cette dernière permet de profiter d’un historique de données sur 6 mois, 50 millions d’événements par mois, un accès limité aux outils d’analyse, au support standard et 3 utilisateurs peuvent profiter du service. L’offre Professionnal à 950 dollars par mois, donne accès à 250 millions d’événements par mois, un an de données, un accès à tous les outils d’analyse, un nombre illimité d’utilisateurs et au support “Silver”. Enfin pour les entreprises gérant un grand nombre de données, une offre Enterprise est également disponible.