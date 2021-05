Sur un site, avoir des utilisateurs c'est bien ! Savoir ce qu'ils font, sur quelle page ils passent du temps ou encore à partir de quand ils quittent le site, c'est mieux. Les outils de web analytics sont nombreux et parmi les plus utilisés, on retrouve Google Analytics, mais aussi des outils permettant de revoir la session d'une personne ou encore obtenir des cartes thermiques. Pour aller plus loin et obtenir des informations plus poussées, plus concrètes, il existe d'autres outils.

HockeyStack est un outil dont l'objectif est d'améliorer le taux de conversion sur les sites. Pour cela, un grand nombre de données est fourni afin de comprendre et analyser le comportement des utilisateurs. Des informations exploitables sur l'activité des utilisateurs sur votre site web sont fournies ! HockeyStack est une alternative à Hotjar et pratique pour tous les spécialistes du marketing, les e-commerçants ou encore les entreprises SaaS.

Suivre chaque action sur un site web

Après avoir intégré le script de suivi sans cookie, l'outil est en place !

Dans le détail, HockeyStack tracke toutes les actions d'une personne : clic, vue, scroll... afin de découvrir le parcours précis de chaque utilisateur. Sur le tableau de bord, des chiffres généraux sont affichés comme le nombre de sessions, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs actifs ou encore le taux de rebond. Les sources sont également affichées, à savoir : Direct, Facebook, Twitter ou encore les appareils utilisés.

La section sur les pages permet d'afficher pour chaque page : le taux de rebond, la durée moyenne de session, le nombre d'entrée, de sortie ou encore d'utilisateurs.

Dans la partie dédiée aux utilisateurs, il est possible de filtrer ces derniers en fonction des actions effectuées, des propriétés de l'utilisateur et des propriétés de la session, mais aussi par objectif. Des entonnoirs peuvent également être créés au sein de l'outil, avec différentes étapes afin de voir et comprendre les points bloquants.

Enfin, l'onglet Insights permet de voir ce qui amène à un taux de conversion plus élevé.

HoneyStack est un outil payant, profitant d'une remise intéressante avec un accès à vie pour seulement 79 dollars au lieu de 430 dollars. À ce prix, toutes les fonctionnalités clés de l'outil sont comprises, mais aussi 250 000 pages vues par mois, et un accès pour deux utilisateurs. Pour plus de pages vues par mois, d'autres offres sont disponibles.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.