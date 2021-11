Google Analytics est un outil gratuit et puissant proposé par Google. Ce dernier permet de suivre de nombreuses informations liées à un site web ou à une application. Malgré l'aspect intuitif de l'outil, le trop plein d'informations fournies ne permet pas toujours de tirer des conclusions pertinentes et ainsi effectuer des changements impactant.

Michael Rumiantsau est parti de ce constat pour lancer Narrative BI for Google Analytics. Un outil gratuit et pour le moment en version bêta qui transforme les données Google Analytics en récits automatisés. Vous pouvez ainsi rester à jour sur les KPIs les plus importants et les anomalies dans les données de votre site web.

Facilement tirer partie des données Google Analytics

Narrative BI élimine les complexités des données Google Analytics pour les spécialistes du marketing, en donnant immédiatement accès à des analyses puissantes et automatisées grâce à sa puissance intuitive. Résultat ? Des informations rapides, exploitables et à fort impact.

Pour utiliser l'outil, il suffit de connecter son compte Google Analytics. Des données claires sont ainsi fournies et permettent de suivre des informations clés. Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut citer :

une intégration avec Slack, pour recevoir des updates sur des anomalies, mais aussi des reportings

des rapports personnalisés en langage naturel

la détection automatique des anomalies

la possibilité de définir des objectifs marketing et facilement suivre leur évolution

des discussions en direct via l'outil pour échanger sur certains points

l'identification de tendances

Narrative BI for Google Analytics, génère automatiquement le flux des seuls insights pertinents. Toutes les alertes sont en langage naturel, il est donc plus pratique de communiquer sur des données et en discuter directement via l'outil.

Un outil gratuit et utile pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à tirer parti de Google Analytics et qui souhaitent se concentrer sur l'essentiel, facilement.