Monitorer des campagnes digitales n’est pas des plus simples. Il faut utiliser plusieurs outils, avoir quelques connaissances en code et surtout, paramétrer des pixels et des tags de tracking. Le processus est complexe et long. Pour le simplifier, plusieurs solutions sont disponibles sur le marché, à l’image de Tagmate. Le but est de vous aider à tracker vos campagnes sans effort.

Des templates de tracking à disposition

L’objectif de Tagmate est de permettre à chacun de paramétrer le tracking d’une campagne sans forcément avoir des connaissances en code. Pour ce faire, l’ensemble de processus a été simplifié. Depuis la solution, il suffit de choisir un template de tracking parmi la trentaine proposée. Il y en a par exemple pour l’e-commerce et la lead generation. Les modèles permettent de tracker tout type de campagne sur n’importe quel site : Shopify, WordPress, Custom JS…

L’outil s’occupe ensuite de la création de tag de tracking. Puis, il faut copier le code généré et l’ajouter à votre site web. Depuis la solution, il suffit alors de cliquer sur “Push to Google Tag Manager”. Autant dire que c’est un véritable jeu d’enfant. Les données collectées sont automatiquement envoyées vers Google Analytics.

Une fonctionnalité de migration est également mise à disposition. Il est possible de migrer n’importe quel tag Universal Analytics vers Google Analytics 4 en un clic depuis la solution. Plus de prises de tête !

Bien entendu, aucune donnée n’est stockée par Tagmate. L’outil est conforme au RGPD et au CCPA. Vous pouvez alors l’utiliser en toute sécurité.

En ce moment, la solution est en promotion sur la marketplace AppSumo. Elle est affichée au prix de 99 dollars à vie au lieu de 3 588 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans cette licence, en plus de cinq accès à l’outil et du paramétrage sur cinq sites. Plus de possibilités sont présentées dans les offres supérieures, démarrant à 198 dollars.

