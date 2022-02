D’ici la fin de l’année, plus de la moitié des données des entreprises seront hébergées sur le cloud. C’est le constat que fait Toucan Toco, une plateforme de data-driven et de visualisation des données, dans son dernier livre blanc dans lequel vous découvrirez 5 pistes concrètes pour utiliser le data storytelling afin de démocratiser l’utilisation des données basées sur le cloud au sein de votre entreprise. Le data storytelling est une nouvelle approche complémentaire des analytics, basée sur une prémisse simple : tout le monde ne comprend pas les chiffres, mais tout le monde comprend les histoires.

Un ebook pour tout comprendre au data storytelling

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les analytics cloud et le data storytelling peuvent fonctionner de manière parfaitement complémentaire et changer la manière dont les organisations utilisent la donnée. Les infrastructures cloud permettent justement de mettre les données à la disposition de tous. Comme elles ne sont pas facilement lisibles, le data storytelling permet aux membres de vos différentes équipes de pouvoir les interpréter et les utiliser, pour améliorer les performances de votre entreprise.

En téléchargeant le livre blanc de Toucan Toco, vous comprendrez comment le pouvoir du storytelling peut libérer le potentiel des données. Cette nouvelle méthode permet de mettre les analytics à la portée de personnes qui n’auraient pas envisagé utiliser les données pour leur prise de décision.

Une nouvelle méthode pour mettre les données au travail

Le data storytelling rationalise également les analytics cloud pour les équipes qui utilisent déjà des data cloud en facilitant la prise de décisions. Concrètement, voilà à quoi sert le data storytelling :

Donner de l’autonomie aux équipes non techniques

Protéger vos données

Abattre les cloisons entre les données

Fournir des données instantanées

Adapter les analytics selon l’évolution des besoins

Bref, le cloud a permis aux entreprises d’opérer une transformation majeure. Pour aller au bout de cette mutation, il est nécessaire de pouvoir en exploiter tout le potentiel. Dans cet ebook, vous découvrirez pourquoi le data storytelling émerge comme la pièce finale du puzzle, qui va permettre aux utilisateurs de toute l’entreprise d’utiliser les données, sans effort ni difficulté. D’après Toucan Toco, « le data storytelling est le meilleur moyen de donner vie aux données d’une organisation ».

Maintenant que vous avez investi des sommes considérables pour déplacer vos données sur le cloud, il est grand temps de les mettre au travail. Téléchargez le livre blanc de Toucan Toco pour tout comprendre du data storytelling.