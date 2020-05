Pour gérer une grande quantité de données sous Excel, beaucoup utilisent le langage SQL. Avec quelques requêtes , il est possible de créer des tables, trouver une information, mettre à jour une base de données etc. Le problème, c’est que tout le monde ne maîtrise pas le langage SQL, qui peut s’avérer plutôt technique. Par ailleurs, sous Excel, la présence d’une trop grande quantité de données provoque régulièrement le crash du logiciel…

Manipuler des données sans maîtriser SQL !

Explo est un outil en ligne, développé par Gary Lin, Jonah Hanig et Rohan Varma permettant tout simplement de travailler avec des données sans avoir à utiliser le langage SQL. Explo est donc un outil “no-code”. L’outil s’adresse ainsi à toutes les personnes devant utiliser, gérer et traiter un grand nombre de données au quotidien.

L’objectif d’Explo est de permettre à n’importe qui “d’explorer, manipuler et visualiser des données”, via une interface “point-and-click”. Parmi les cas d’utilisation d’Explo, on peut par exemple, citer le regroupement de données pour calculer les coûts d’acquisition ou la manipulation de fichiers de plus de 20 millions de lignes.

Une interface simple, facilitant l’exploitation de données

Grâce à une interface intuitive, le fonctionne d’Explo est très simple. Il suffit d’importer vos données, d’un fichier .CSV, Excel ou bien d’une base de données comme Azure, AWS… Ensuite, grâce à l’interface “point and click”, il suffit de sélectionner les données, sans avoir à coder. Il est ainsi possible de créer des graphiques à partir de milliers de lignes de données ou bien d’exporter ces données vers un outil tiers.

Explo est pour le moment gratuit et sa version bêta est accessible.