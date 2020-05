Lorsqu’une page web n’est pas disponible, il est commun d’arriver sur une page blanche affichant “404 Page Not Found”. Pour un visiteur, tomber sur cette page n’est pas intéressant, à moins que la page soit drôle ou marque l’esprit ! Pour rendre plus vivante les pages d’erreur, je vous propose de découvrir 404 Illustrations.

Des illustrations originales pour les pages d’erreur

Cette bibliothèque d’illustrations gratuites, récemment mis en avant sur Product Hunt, propose des illustrations originales pour les pages d’erreurs. Les illustrations sont proposées par Craftwork, qui offre un grand nombre de ressources numériques, comme des illustrations, des templates, des mockups ou encore des design systems à destinations des designers et startups.

404 Illustrations propose ainsi différentes scènes pour illustrer les pages d’erreur 404. Elles permettent ainsi, de décrire mieux, qu’avec de simples mots, qu’un problème est survenu ! On retrouve par exemple un singe devant un smartphone affichant 404, un homme sur une île essayant de brancher son chargeur à un palmier ou encore un chat prêt à faire tomber un vase. Bref, des situations drôles, qui font sourire.

Des illustrations gratuites

Il est possible de télécharger gratuitement les 23 illustrations au format PNG, SVG, Figma et Sketch. Toutes les illustrations sont entièrement vectorielles. Pour 99 dollars par an, il est aussi possible d’avoir accès de manière illimité à toutes les ressources proposées par Craftwork ainsi que leur mise à jour.

Les illustrations sont de plus en plus utilisées. Elles rendent les sites, les landing pages, les présentations et bien d’autres contenus plus visuels. Nous vous avons déjà présenté plusieurs sites permettant d’obtenir des illustrations originales et uniques. Control Illustrations par exemple propose 108 illustrations avec 18 personnages, dans différents types de scènes. Vector Illustration Creator permet de créer des illustrations personnalisées, à partir de plus de 3000 éléments. JumpStory propose également des millions de photos, vidéos et illustrations.