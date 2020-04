Il y a quelques jours seulement, Facebook annonçait son investissement de 5,7 milliards de dollars chez Reliance Jio. Aujourd’hui, comme le relève TechCrunch, Amazon débute la vente de produits de petits commerces en Inde, dans le cadre du lancement de “Local Shops on Amazon”.

“Local Shops on Amazon” le programme pour livrer des produits locaux

Dans le cadre de ce nouveau programme déployé par l’entreprise américaine, en partenariat avec Facebook et Jio, les habitants d’une ville pourront être livrés par des magasins de produits locaux. Dès lors qu’un client vivant dans une zone plus éloignée émettra le souhait d’être livré, les magasins pourront alors faire appel aux services d’Amazon afin d’exécuter cette commande.

“Cela profitera aux deux parties, car les clients bénéficieront d’un accès à une plus grande sélection de produits et d’une livraison plus rapide ainsi que de nouveaux services supplémentaires. Les magasins locaux pourront, de cette façon, se transformer en magasins numériques” a indiqué Gopal Pollai, le vice-président des services pour les vendeurs chez Amazon Inde.

Miser sur les ventes “locales” sur le marché indien

Ce programme n’est pas le premier effort fait en ce sens par Amazon en Inde. Au contraire, Amazon a lancé un premier programme en janvier dernier. Cela lui permettait de s’associer à plusieurs milliers de boutiques de quartiers dans le but de livrer plus rapidement les clients, mais aussi de les utiliser pour stocker ses marchandises.

Dans l’ensemble, Amazon fait de nombreux efforts pour mettre en avant les magasins et montrer leur importance sur le marché. Ce nouveau partenariat devrait permettre aux clients de trouver des magasins autour d’eux, notamment par le biais de WhatsApp et d’échanger avec les magasins directement depuis l’application de messagerie. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Ajit Mohan, le vice-président de Facebook qui dirige le réseau social sur le marché indien.