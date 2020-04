Plusieurs sources du Wall Street Journal affirment que des employés d’Amazon ont eu recours aux données des vendeurs tiers de l’entreprise pour aider la conception et la vente des propres produits de la marque, ceux qui font en générale partie de la gamme “Amazon Basics”. Cette pratique est pourtant contraire à sa politique.

Selon les sources, certains cadres d’Amazon seraient directement concernés dans cette affaire. Ils n’auraient pas respecté les propres règles de l’entreprise, interdisant l’accès aux données des vendeurs pour le développement des produits floqués Amazon.

En réaction à l’article du média américain, un porte-parole de l’entreprise a indiqué “interdire strictement aux employés d’utiliser les informations du vendeur tiers pour déterminer les caractéristiques de ses propres produits”, avant d’ajouter qu’une enquête interne avait été ouverte.

Malgré ce qu’a continué d’affirmer l’entreprise dans son communiqué, il semblerait que les dirigeants aient même développé des solutions permettant de contourner les restrictions imposées par la politique interne de l’entreprise.

We don’t use individual sellers’ data to launch private label products (which account for only about 1% of sales). And sellers aren’t being “knocked out” – they’re seeing record sales every year. Also, Walmart is much larger; Amazon is less than 4% of U.S. retail. https://t.co/5wXTfaAHuN

— Amazon News (@amazonnews) April 23, 2019