Après Apple et Huawei, Google serait à son tour en train de travailler sur une carte bancaire. TechCrunch a repéré des informations confidentielles à ce sujet. Google serait en train de développer sa propre carte de débit intelligente. Comme la Huawei Card, la Google Card pourrait bien ressembler de très près à l’Apple Card.

La Google Card devrait prévoir un contrôle de confidentialité

Pour Google, la sécurité doit être au cœur des solutions de paiement. Selon Techcrunch, la firme de Mountain View proposera une carte physique ainsi qu’une carte virtuelle couplée à Google Pay. En cas de perte ou de vol et grâce à un numéro unique, vous pourrez rapidement réinitialiser ou bloquer votre carte physique tout en continuant d’utiliser votre carte virtuelle. Pratique.

Comme Apple, Google semble vouloir que le contrôle des données soit au cœur de cette solution de paiement. Des documents internes montrent que la structure de cette future solution de paiement prévoit un contrôle de confidentialité pour “décider quelles informations vous partagez”.

On ne sait pas encore précisément quel pouvoir Google donnera à ses clients, mais ce paramètre sera scruté par les défenseurs de la vie privée. Si certains clients choisissent de partager leurs données, on peut imaginer que Google se serve de ces informations pour améliorer ses annonces et même pourquoi pas cibler certaines publicités.

Une carte bancaire pour s’aligner sur Apple et Huawei

Un porte-parole de Google a répondu à TechCrunch sur le sujet. Il ne reconnaît pas totalement les faits mais avoue que : “nous explorons de nouvelles solutions bancaires avec Google Pay”. Les partenaires financiers de Google seront très certainement Citi et Stanford Federal Credit Union. Deux établissements bancaires qui doivent aider Google à lancer sa carte de débit.

En tant que géant publicitaire, il aurait été étonnant que Google ne lance pas aussi sa propre carte de crédit. Le géant américain est même relativement en retard sur Apple et Huawei. L’arrivée de l’Apple Card a probablement motivé l’entreprise à développer ce sujet.

Avec cette nouvelle solution de paiement, Google veut rendre la gestion financière aussi intuitive que l’ensemble de ses applications. Un premier visuel de cette future carte bancaire a fuité. C’est un premier aperçu qui n’est probablement pas définitif. Pour le moment nous ne savons pas quand cette carte pourrait être lancée. Nous savons simplement que Google travaille dessus et c’est déjà pas mal.