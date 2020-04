Le 8 avril 2020, Jean- Claude Ghinozzi, PDG de Qwant, a annoncé la création d’une Leadership Team. Quatre nouveaux collaborateurs à l’expérience sectorielle unique rejoignent cette équipe de travail pour adapter la stratégie de l’entreprise aux réalités qui sont celles du moteur de recherche.

Le moteur de recherche veut jouer dans la cours des grands

Après le départ de Tristan Nitot, c’est Jean-Claude Ghinozzi a repris la tête du navire Qwant depuis janvier. Il y a quelques semaines nous apprenions que l’entreprise française devenait le moteur de recherche par défaut du Huawei P40. Une alliance qui permet à Qwant de changer dimension. Aujourd’hui le PDG de l’entreprise annonce encore une nouveauté : la création d’une Leadership Team composée de quatre nouveaux collaborateurs.

Éric Bazin, ancien Directeur financier de Samsung France et Directeur FP&A de Microsoft France devient Chief Operating Officer (COO) chez Qwant. Il aura la mission d’amener Qwant à l’équilibre financier dans les prochaines années. Son expérience chez Microsoft et Samsung vont permettra à Qwant de bénéficier de la culture de ces autres géants du web.

Nam Ma Kim va rejoindre Qwant le 4 mai comme Chief Marketing and Product Officer (CMPO). L’homme de 46 ans était jusqu’alors en poste chez Facebook France pour accompagner les institutions publiques dans leur utilisation des outils du groupe Facebook. Il va mettre tout son savoir-faire et sa culture au service du moteur de recherche français pour lui permettre d’entrer dans la cour des grands.

Jean-Robert Mamin rejoint également cette Leadership Team. Il occupe le poste de Chief Revenue Officer (CRO). Enfin, Hugo Venturini devient Chief Technical Officer (CTO). Une équipe de choc pour emmener l’entreprise encore plus loin.

Une équipe de choc pour accompagner l’ascension de Qwant

Jean-Claude Ghinozzi a tenu à s’entourer des meilleurs. Il explique que :

“Je suis très fier et heureux que les valeurs défendues par Qwant puissent être partagées par des talents émérites qui ont contribué aux succès d’acteurs majeurs du marché du numérique. Sur la base de cet ADN partagé, Éric, Jean-Robert, Hugo et Nam m’accompagneront dans le changement et la transformation positive de notre entreprise. Ils sont désormais avec l’ensemble des collaborateurs de Qwant, des acteurs essentiels qui porteront à nos côtés la protection des données personnelles, mais aussi la nouvelle vision stratégique de recentrage sur notre « core business » le search, pour accueillir des millions d’utilisateurs supplémentaires dans les deux prochaines années”.

Qwant a l’ambition de peser de plus en plus sur la scène nationale et internationale. On sent bien qu’un élan se met en marche vers le recours à des alternatives aux géants de la tech, notamment Google. Qwant mise énormément sur la sécurité des données de ses utilisateurs. C’est bien là toute la différence avec Google. Désormais chez Qwant, le mot d’ordre est la monétisation : les ambitions pour l’année 2020 Sont d’atteindre les 13 millions de visiteurs uniques par mois.

Le PDG de l’entreprise précise que : “d’autres annonces suivront dans les prochaines semaines pour renforcer notre structure managériale et poursuivre, avec l’ensemble des équipes en place, nos travaux au service de nos toujours plus nombreux utilisateurs”.