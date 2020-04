De plus en plus d’entreprises misent sur ce format audio, revisité depuis quelques années. Le podcast natif est un média totalement autonome, créé sur le web, pour le web. Idéal pour accompagner votre audience dans ses déplacements du quotidien, dans les transports ou encore le soir à la maison pour se détendre. Ce format a quelque chose de plus que les autres. Il permet de faire passer une émotion particulière et d’aborder des sujets que vous ne pourriez pas forcément vous permettre de traiter sur vos autres canaux de communication.

Puisque nous sommes tous confinés en ce moment, il faut penser à préparer le terrain pour la suite et optimiser son temps. Le studio Belle Écoute, à l’origine de nos deux émissions de podcasts, Culture Numérique et Futurs au Pluriel, vous propose de participer à une formation en e-learning. Deux sessions d’une heure pour acquérir les bases et devenir autonome dans la création de podcasts pour votre marque.

En 2019, 9% des français écoutaient des podcasts natifs. La tendance est à la hausse depuis quelques années et cela s’explique. Les internautes en ont assez de tomber sur les mêmes contenus, chaque jour, sur la webosphère. Ils veulent aller plus loin, cherchent des contenus rares, uniques, à forte valeur ajoutée. Le podcast peut justement vous permettre cela. Grâce à des formats plus longs, plus réguliers, et moins intéressés, vous réussirez à créer un lien fort avec vos communautés. C’est le format idéal pour aller au fond des sujets et aborder ceux que vous n’auriez probablement jamais abordés d’ordinaire.

Pourtant, on ne met pas en place une stratégie de podcasts si facilement. Il faut des compétences précises. Si on schématise, le travail se scinde en deux grandes parties : la conception éditoriale et la réalisation du podcast avec tous les aspects techniques que cela engendre. Pour qu’un podcast soit agréable à l’oreille, il vous faudra acquérir du matériel de qualité et surtout ne pas lésiner sur cette partie.

Vous devrez au moins acquérir la base suivante : un micro USB, un Mac ou PC équipé d’un logiciel de montage audio, un enregistreur numérique et un casque audio. Le micro que vous choisirez pourra grandement changer la qualité de vos contenus. Le studio Belle Écoute en parlera justement dans sa formation.

Vous devrez également trouver une pièce dont l’acoustique est parfaite avec le moins de réverbération possible. Dans l’idéal, pour un studio parfait, il vous faudra une pièce avec isolation phonique sur les murs et sur le plafond. Vous verrez dans la formation que vous pourrez très bien vous en sortir sans ces différents éléments qui sont clairement d’un niveau professionnel. Quoi qu’il en soit, vous devrez optimiser cette pièce pour qu’elle soit la plus silencieuse possible pour pouvoir enregistrer vos podcasts en toute tranquillité.

Viendra ensuite la question de la diffusion de vos podcasts. De plus en plus de plateformes se sont adaptées aux podcasts. C’est notamment le cas de Spotify, Apple, iTunes, Deezer ou encore Google qui vient juste de repenser son application. Très bien, vous devrez également penser à la diffusion sur vos réseaux sociaux. Il faudra pour cela innover et vous verrez dans la formation e-learning de Belle Écoute qu’il existe des astuces pertinentes pour intégrer vos podcasts dans votre stratégie social media.

Bref, en participant à cette formation, vous comprendrez que le podcast natif est considéré par 90% des auditeurs français comme un média à part entière. La frontière entre la radio et le podcast natif est parfaitement claire dans l’esprit des auditeurs. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour les marques. Pour devenir le spécialiste du podcast au sein de votre entreprise, inscrivez-vous à la formation en e-learning de Belle Écoute et recevez deux sessions d’une heure pour 149 euros HT. Vous pourrez ensuite profiter d’un accompagnement personnalisé avec des spécialistes dans le domaine du podcast.