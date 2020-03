En août 2019, Pinterest atteignait pour la première fois les 300 millions d’utilisateurs actifs sur un mois. Aujourd’hui, la situation plateforme semble au beau fixe, avec le confinement elle voit défiler les utilisateurs chaque jour. Ils cherchent des idées d’activités ou de DIY (Do It Yourself) à faire pendant leur période d’ennui. La plateforme sociale regorge d’épingles et d’idées en tout genre, notamment d’activités pour assurer la continuité pédagogique à la maison, pourquoi pas en complément des cours dispensés par France 4.

Pinterest lance l’onglet “Aujourd’hui” pour suivre les tendances en période de confinement

Plans de cours, bricolage, idée d’activités pour les plus jeunes, mais aussi recettes ou encore astuces de rangement : tout se trouve sur Pinterest. Avec une grande partie du monde est appelée à rester chez elle, ou du moins pour certains à éviter les sorties, Pinterest a vu sa fréquentation augmenter. TechCrunch rapporte que l’envoi et le partage d’épingle ont bondi de 34% en un weekend, aux États-Unis.

Face à cet intéressement et pour répondre à la demande des utilisateurs, Pinterest a lancé l’onglet “Aujourd’hui” qui va permettre aux utilisateurs de découvrir chaque jour des épingles différentes. Cet onglet comprendra les épingles (comprendre donc les publications faites sur la plateforme) tendances, et des regroupements d’épingles par thèmes, concordant idéalement avec le confinement.

Un onglet réservé, pour le moment aux États-Unis et au Royaume-Uni

Non, ce n’est pas une blague. Pour l’heure, l’onglet “aujourd’hui” a été déployé uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’objectif de Pinterest est néanmoins de le proposer dans plus de pays, à terme.

Cela d’autant plus que certains pays, dont la France, l’Espagne et l’Allemagne ont enregistré des records de fréquentation et d’engagement depuis le weekend dernier. Il ne nous reste donc plus qu’à espérer que l’onglet arrive rapidement, car il semble plutôt intéressant.