Ils ont été les premiers à savoir qu’ils allaient pouvoir rester à la maison avant d’apprendre dans la foulée qu’ils allaient y être cloîtrés. Les écoliers de tout âge sont privés de cours présentiels. Chaque école, collège, lycée s’organise selon ses moyens pour assurer la continuité pédagogique alors que les plateformes d’enseignements en ligne ont calé au démarrage face à l’afflux de 12 millions d’élèves.

L’éducation nationale en remote

Professeurs et les élèves plus âgées utilisent discord, WhatsApp, Microsoft Teams pour continuer à avoir cours, surtout pour ceux qui passeront des examens en fin d’année. Pour les plus jeunes, les parents n’ont d’autres choix que d’être présents quand bien même ils sont astreints à du télétravail.

La télévision vient à la rescousse de tout ce petit monde. France 4 a décidé de revoir ses programmes pour les adapter aux besoins des élèves confinés. À partir de lundi 23 mars, la grille de France 4 se transforme en un véritable emploi du temps.

9h – 10h pour les CP – CE1 : 30 min de lecture – 30 min de maths

10h – 11h : programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires

13h30-14h : C’est toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans

14h – 15h pour les collégiens : 30 min de français – 30 min de maths

15h – 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

16h – 16h50 : La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 – CM2 (C’est une émission qui réunis enseignants, blogueurs, YouTubers, etc., pour reprendre des notions essentielles des programmes scolaires, mais elle se veut également ludique et informative).

Le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéen : Entrée en matière, une nouvelle case de documentaires historiques. Le reste de la journée et les week-ends, la priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants.

Les cours scolaires seront assurés par des professeurs de l’éducation nationale dans le cadre de l’opération « Nation Apprenante ». Cette dernière a été lancée le 18 mars par le ministère de l’Éducation nationale, un visuel est accolé aux émissions de France Télévisions, Radio France, Arte, lorsque le contenu d’une émission est « reconnu contenu pédagogique par l’éducation nationale ».

Lumni et Educ’Arte réunissent les contenus éducatifs en replay

Les émissions de France 4 et des autres chaînes sont disponibles sur internet, en replay, sur Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public et Educ’Arte, la plateforme éducative d’Arte. Une offre bienvenue pour épauler les parents parfois pris par le télétravail, et une façon ludique pour les élèves de continuer à apprendre d’ici la fin des 15 jours, sans doute plus, de confinement.