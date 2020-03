Mardi 10 mars, le responsable de la politique API de Twitter, Donald Hamblock, a annoncé sur le blog développeur que la politique développeurs du réseau social venait d’être mise à jour. Cela arrive peu de temps seulement après que le réseau social ait commencé à être plus rigide concernant ses règles, notamment en vue des élections américaines et afin de favoriser la protection des personnes visées par un discours haineux.

Twitter veut soutenir la recherche non commerciale

Twitter a indiqué que des données sont quotidiennement utilisées par des chercheurs pour mener des études sur le contenu indésirable, sur les abus mais aussi sur des tweets concernant la santé, les conversations entre utilisateurs. Aujourd’hui, le réseau social a mis à jour sa politique développeurs de façon à ce que la recherche universitaire soit aidée. Dans les faits, l’utilisation de l’API Twitter est désormais autorisée à des fins universitaires. De plus les chercheurs pourront partager des tweets ou profils d’utilisateurs, dans le cadre de leurs recherches et seulement s’ils le font au titre de leur établissement universitaire.

Via cette mise à jour, Twitter rend également plus claires les règles que doivent suivre les développeurs. Ainsi, ces derniers ont pour obligation d’informer l’entreprise de toute modification de leur utilisation des données, ils devront également recevoir une autorisation de Twitter pour le faire. Si cette démarche n’est pas faite, le principal risque est d’être remercié par le réseau social et de perdre chacun des accès obtenus.

Les équipes de Dorsey veulent plus d’informations sur l’identité de certains développeurs

Dans les nouvelles règles, il est demandé aux développeurs d’apporter de nouvelles précisions quant à leur identité si ceux-ci exploitent un ou plusieurs comptes bots, cela dans le but final de mieux informer les utilisateurs. Ces informations devront figurer dans la biographie de la personne.

Au sujet de ces bots, Twitter pense que tous les robots ne sont pas mauvais et que lorsqu’ils sont de haute qualité, ils peuvent améliorer l’expérience de tous les utilisateurs sur le réseau social.