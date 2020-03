En 2017, le PDG de Twitter annonçait des mesures pour lutter contre le harcèlement. L’an passé, Twitter mettait à jour sa politique afin de pouvoir supprimer le contenu haineux visant la religion. Aujourd’hui, comme le relate The Verge, Twitter élargit cette mesure afin que la haine touchant l’âge, la maladie ou le handicap soient prises en compte et que le contenu lié soit supprimé sur le réseau social. Cela traduit une véritable volonté de la plateforme de réduire le contenu nocif diffusé en ligne.

En 2018, Twitter a mis en place une large interdiction concernant le discours déshumanisant tenu par certains utilisateurs et cela, afin de compléter ses politiques déjà existantes et visant à lutter contre le discours haineux. Une première mise à jour avait été faite en juillet dernier afin de bannir le contenu haineux envers la religion. Aujourd’hui, la nouvelle mise à jour induit que la haine émise via un tweet sur l’âge, la maladie et le handicap d’une personne sera supprimé par le réseau social.

Illustrant ces propos par des exemples types, Twitter a également indiqué que les tweets déjà publiés à ce jour seront eux aussi supprimés de la plateforme mais que leurs auteurs ne verront pas leur compte banni. Les futurs auteurs de tweets haineux quant à eux pourront voir leur compte suspendu.

Le travail de Twitter est loin d’être fini quant à la protection des utilisateurs et la lutte contre le contenu haineux. Les équipes de la plateforme semblent avoir conscience de cela. Effectivement, le réseau social sait qu’il ajoutera, plus tard, de nouveaux groupes à ceux protégés par sa politique.

We continuously examine our rules to help make Twitter safer. Last year we updated our Hateful Conduct policy to address dehumanizing speech, starting with one protected category: religious groups. Now, we’re expanding to three more: age, disease and disability.

For more info:

— Twitter Safety (@TwitterSafety) March 5, 2020