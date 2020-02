Les temps semblaient compliqués pour Huawei, bannis des États-Unis, son avenir était incertain quant au déploiement de son équipement 5G dans certains pays. En Europe, celui-ci n’est pas interdit. Une bonne nouvelle pour le fabricant qui remonte également la pente grâce au lancement de sa toute première enceinte intelligente en dehors de Chine. Huawei espère bien concurrencer Google et Amazon avec son enceinte Sound X.

Une enceinte déjà commercialisée en Chine

Sound X est une enceinte intelligente qui a été créée en partenariat avec Devialet, le spécialiste français de l’audio. Le produit était déjà commercialisé sur le marché chinois, il va désormais être disponible sur quelques marchés européens, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Pour l’heure, aucune information n’a été dévoilée publiquement quant à la date et aux prix de lancement.

L’enceinte conçue par Huawei et Devialet n’intègre pas d’assistant comme c’est le cas pour Amazon et Google. Cependant, le constructeur ne l’a pas exclu pour plus tard. Pour les produits dédiés au marché chinois, l’enceinte est livrée avec Xiaoyi, l’assistant vocal de Huawei.

Sound X devrait cependant avoir ses avantages bien à lui, face aux enceintes connues du marché. Le partenariat avec le spécialiste de l’audio français devrait jouer en sa faveur. Car Devialet est une société dont le développement est fulgurant et qui a le soutien de bien des personnes influentes telles que Jay-Z ou encore Bernard Arnault, le PDG de LVMH.

Huawei diversifie son activité à l’international

Depuis de longs mois maintenant, Huawei est confronté à des pressions exercées par de nombreux états, particulièrement les États-Unis. En plus de ses smartphones, équipements réseau, aujourd’hui le fabricant dévoile donc une enceinte. Initialement, l’annonce aurait dû être faite au Mobile World Congress. Cependant, celui a été annulé en raison de l’épidémie du coronavirus. C’est la première fois que le congrès est annulé, en 33 ans.

Reste maintenant que Huawei a du pain sur la planche pour concurrencer Amazon et Google. Car, effectivement, les deux géants sont plutôt très présents sur ce marché, ils détiennent respectivement 26% et 20% du marché.