Le PDF est le format privilégié pour diffuser des informations et partager des documents. Toutefois, la création et la modification de ce type de document sont des tâches plus complexes qu’on l’imagine à cause des options limitées des outils par défaut. Pour pouvoir créer et personnaliser un PDF comme bon vous semble, mieux vaut aller au-delà des logiciels de base dont vous disposez sur votre appareil.

Sur iPhone, iPad et Mac, PDF Expert se positionne comme la solution privilégiée. La solution une gamme de fonctionnalités pour simplifier la gestion, l’édition et la lecture des fichiers PDF. Avec une interface intuitive et des outils pratiques, la manipulation des PDF est rapide, fiable et sans effort !

Édition de texte, mais pas seulement

PDF Expert vous permet de modifier le texte, les images, les liens, les signatures, les pages et bien d’autres éléments dans vos fichiers PDF. Que vous ayez besoin de mettre à jour un contrat, d’ajouter des images, de modifier des pages ou de signer un document, tout est possible avec PDF Expert.

Plus besoin d’imprimer, de remplir manuellement et de scanner, vous pouvez ouvrir et lire des fichiers PDF avec une grande fluidité. Lorsque vous parcourez un document long ou que vous naviguez entre plusieurs fichiers, l’expérience est particulièrement intuitive. Un atout qui fait la différence, quand on sait à quel point les outils de PDF par défaut sont peu ergonomiques.

L’outil vous offre la possibilité de convertir rapidement et avec précision vos PDF en formats variés tels que Word, Excel, PowerPoint ou JPG.

Avec ses puissants outils d’annotation, PDF Expert vous permet d’effectuer plusieurs tâches sans effort. Prenez des notes, ajoutez des notes audio, des autocollants et du surlignage pour mettre en valeur vos documents. Des fonctionnalités utiles qui rendront vos PDF plus lisibles et qui faciliteront la communication avec vos collaborateurs.

Un compte pour tous les appareils Apple

Créez un seul compte et utilisez PDF Expert sur iPhone, iPad et Mac. Que vous lisiez des PDF sur votre iPhone, annotiez des documents sur votre iPad, ou utilisiez un Mac, PDF Expert vous accompagne partout. Vous pouvez synchroniser votre compte avec des services de stockage comme Dropbox, Google Drive ou iCloud.

En résumé, PDF Expert est une application qui vous permet de travailler rapidement avec vos fichiers PDF, que ce soit pour la lecture, l’annotation, l’édition ou la gestion. Maximisez votre productivité dès aujourd’hui !

Tarifs de PDF Expert

Deux choix d’abonnement s’offrent à vous :

L’offre annuelle pour 84,99 € soit 7,08 € par mois ;

L’offre à vie pour 149,99 €.

Attention, l’offre à vie ne prend pas en compte l’utilisation sur iPhone et iPad, ainsi que les mises à jour et l’utilisation du chat assisté par l’IA.