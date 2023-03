Un an seulement après l’arrivée des puces M2, Apple devrait annoncer sa nouvelle génération au mois de juin. C’est en tout cas la projection de Mark Gurman, journaliste spécialisé sur l’actualité de l’entreprise. Il affirme également qu’elle sera accompagnée du lancement d’un nouvel iMac, plus puissant que son prédécesseur de 2021 grâce à cette nouvelle puce M3.

Un nouvel iMac, doté de la puce M3, d’ici le second semestre

Frustré par la production et le manque d’innovation de son partenaire historique Intel, Apple a lancé, en 2020, sa première puce M1. Fabriquées par TSMC, ces puces offrent à Apple une indépendance dans sa production et l’optimisation de celle-ci. Deux ans plus tard, Cupertino a déployé la puce M2, plus puissante de 20 % par rapport à sa prédécesseure, mais toujours avec la même taille de gravure de 5 nanomètres (nm).

Qualifié de « processeur bouche-trou » par Mark Gurman, la M2 a permis à Apple de se renouveler tout en faisant patienter les consommateurs. La puce M3 d’Apple gravée en 3 nm, doit réellement offrir un progrès significatif, avec une puissance multipliée par deux et une grande économie d'énergie.

L’annonce concorde avec le lancement de la production des puces gravées en 3 nm par TSMC en décembre dernier, à Taïwan. Le principal fournisseur d’Apple en puce devrait progressivement envoyer ses composants directement depuis les États-Unis. Son usine implantée récemment en Arizona, en partie grâce aux financements du Chips Act, doit principalement fournir Apple en puces 4 et 3 nm.

La puce M3 serait intégrée à un nouvel iMac actuellement en « stade avancé de développement » et déjà en production test. En plus de cette technologie, la nouvelle machine verra aussi ses composants internes déplacés et redessinés par rapport au précédent modèle. Un MacBook Air de 13 pouces devrait aussi bénéficier de l’arrivée de la M3. L’ordinateur portable augmenterait grandement son autonomie.

Cupertino devrait lancer son iMac lors du deuxième semestre 2023. Cette fenêtre de lancement laisserait suffisamment de temps pour annoncer la nouvelle puce M3 lors de sa WorldWide Developers Conference en juin. C’est lors de cet événement que l’entreprise pourrait aussi dévoiler son très attendu casque de réalité mixte.