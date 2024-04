TikTok va déployer une application permettant de poster des photos accompagnées de légendes. Une fonctionnalité non sans rappeler les débuts d’Instagram, avant son rachat par Facebook en 2012.

TikTok confirme la nouvelle

Au mois de mars, des références à un certain « TikTok Photos » ont été repérées dans le code de TikTok, suggérant le développement d’une nouvelle fonctionnalité. Désormais, de nombreux utilisateurs reçoivent une notification leur indiquant que les photographies qu’ils publient sur TikTok seront prochainement diffusées sur « TikTok Notes ». Le message précise qu’une « nouvelle application pour poster des photos arrivera bientôt ».

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called ‘TikTok Notes’. pic.twitter.com/xTbgcGxJno — Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) April 8, 2024

« Dans le cadre de notre engagement continu à innover l’expérience TikTok, nous explorons les moyens de permettre à notre communauté de créer et de partager leur créativité avec des photos et du texte dans un espace dédié à ces formats », a confirmé un porte-parole de la société à TechCrunch.

Concrètement, TikTok Notes devrait se présenter comme un clone d’Instagram à ses débuts, alimenté au départ par toutes les photos partagées sur l’application principale. Le mode photo est disponible dans TikTok depuis 2022, afin d’encourager les utilisateurs à tester ce format en plus des vidéos.

À noter que les internautes peuvent refuser la publication de leurs photos existantes sur TikTok Notes. Comme son nom l’indique, la plateforme devrait aussi permettre d’accompagner les visuels de légendes textuelles.

Retour de bâton pour Meta ?

Cela suggère également que tous les utilisateurs de TikTok auront automatiquement un compte sur TikTok Notes, une méthode similaire à ce qui a été mis en place par Meta avec Threads et Instagram.

TikTok et Meta sont engagés dans une concurrence acharnée dans le secteur des réseaux sociaux, et ce ne serait pas la première fois que l’un copie l’autre. Sur Instagram et Facebook, les Reels sont directement inspirés du format de flux vidéo qui a fait le succès de l’application chinoise.

La réussite de TikTok Notes est toutefois difficile à prévoir, d’autant plus que la manière dont le service sera déployé reste méconnue. ByteDance, la maison mère de TikTok, a déjà lancé une nouvelle plateforme en Occident. Lemon8, sorte de croisement entre Pinterest et Instagram, a néanmoins rencontré un succès très mitigé…