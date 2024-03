ByteDance, maison mère du réseau social chinois TikTok compte bien étendre son emprise sur le marché des applications. Du code retrouvé dans l’application laisse entendre qu’un service baptisé TikTok Photos pourrait bientôt voir le jour.

« TikTok Photos sera bientôt lancé, nous espérons vous aider à gagner de nouveaux publics dans la nouvelle application, » retrouve-t-on dans le code partagé par le site The SpAndroid. Le service bénéficierait également de son propre logo, en forme de lettre P, reprenant les couleurs de TikTok.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’autres messages suggèrent que TikTok Photos sera intégré à TikTok, et qu’il sera possible de synchroniser les contenus partagés sur les deux applications. Le site spécialisé TechCrunch a également enquêté, et a retrouvé un autre texte, tout aussi explicite : « Que vous soyez un globe-trotter, un blogueur culinaire ou que vous aimiez simplement partager ce qui se passe dans votre vie, TikTok Photos est notre toute nouvelle plateforme de partage de photos destinée à aider les créateurs comme vous à atteindre d’autres personnes partageant les mêmes idées. »

TikTok capte toutes les attentions sur la vidéo, malgré la présence de formats similaires chez ses concurrents YouTube et Instagram. Le réseau social chinois propose déjà un moyen de publier des photos en carrousel, et détient une autre plateforme dédiée à la photo et aux inspirations baptisée Lemon8, qui peine à convaincre. Difficile, donc, de savoir où elle va avec TikTok Photos, et si les créateurs de contenus la suivront.