Meta ne dévoilait pas cette information dans ses bilans trimestriels, mais l’entreprise a fini par rendre public les revenus générés par son service Instagram. Un exercice de transparence tout sauf gratuit, réalisé le vendredi 5 avril.

Cela fait plus de trois ans que la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité de la concurrence américaine, prépare un procès contre Meta pour abus de position dominante.

La procédure pourrait aller jusqu’au démantèlement de Meta, le nom qui regroupe depuis l’automne 2021 Facebook, WhatsApp et donc Instagram. Pour la FTC, Facebook n’aurait pas dû obtenir l’approbation pour racheter la messagerie et l’application de partage de photos.

Sans surprise, le groupe de Mark Zuckerberg ne se laisse pas faire. Alors que le procès est imminent, une contre-attaque a été organisée. Un juge a été sollicité pour rejeter le dossier de la FTC avant l’échéance. C’est dans ce dossier que la richesse venue d’Instagram a finalement été révélée.

Au premier semestre 2022, le chiffre le plus récent, Instagram a rapporté 16,5 milliards de dollars. Selon les calculs de Bloomberg, cela représente 30 % des revenus totaux de Meta. Il s’agit avant tout de ressources venues de la publicité, l’origine principale des revenus du groupe.

En 2021, avec 32,4 milliards de dollars générés, Instagram a représenté plus de revenus publicitaires que YouTube note Business Insider. La plateforme de partage de vidéo atteint les 28,8 milliards de dollars. La donnée peut sembler étonnante, tant publicité et YouTube sont associés. En réalité, 55 % des revenus de la plateforme sont reversés aux vidéastes, là où Instagram est beaucoup plus pingre.

Instagram est aujourd’hui, sous la direction d’Adam Mosseri, le plus vigoureux des réseaux sociaux de Meta. Une dynamique que Threads, en cas de confirmation, pourrait encore améliorer. Plutôt une belle affaire puisque Facebook, à l’époque, en 2012, l’avait repris pour un milliard de dollars. Trop belle affaire pour la FTC et peut-être pour la justice américaine.