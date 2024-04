Pour le cofondateur de la licorne américaine CoreWeave, le monde sous-estime « largement » l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché du cloud. Il s’est exprimé jeudi à New-York, lors de l’événement sur l’IA générative Bloomberg Intelligence. Il en a profité pour faire part de ses craintes concernant l’approvisionnement ...

Pour le cofondateur de la licorne américaine CoreWeave, le monde sous-estime « largement » l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché du cloud. Il s’est exprimé jeudi à New-York, lors de l’événement sur l’IA générative Bloomberg Intelligence. Il en a profité pour faire part de ses craintes concernant l’approvisionnement en énergie des centres de données.

Augmenter le nombre de data centers, nécessaire pour soutenir le développement des IA

CoreWeave est une start-up très prisée, spécialisée dans le cloud pour intelligence artificielle. Brian Venturo, son cofondateur, affirme que le monde n’a pas pleinement conscience de l’importance croissante de la demande en IA et de la façon dont elle va impacter le marché des centres de données durant les 5 prochaines années. À l’origine, CoreWeave était une start-up du New Jersey discrète. Mais le boom de l’IA l’a transformé en une société valorisée à plusieurs milliards de dollars. Elle serait même en pourparlers pour une nouvelle levée de fonds qui la valoriserait à 16 milliards de dollars, selon Bloomberg. L’IA est une technologie gourmande en énergie et en données. Le cloud semble alors l’outil parfait pour l’entraîner et l’alimenter. Ainsi, depuis l’émergence de ChatGPT en novembre 2022, les géants de la tech se précipitent pour augmenter les capacités de calculs de leurs clouds. Mais Brian Venturo semble tout de même inquiet. « Le marché évolue beaucoup plus rapidement que ne le font les chaînes d’approvisionnement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « c’est un sprint. Un sprint qui nécessite tous les capitaux du monde ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour soutenir la demande, l’homme d’affaires prédit l’apparition de nombreux « méga campus » supplémentaires, d’immenses complexes de centres de données. Le leader mondial, Amazon Web Services (AWS), compte construire de nouvelles infrastructures, en investissant 150 milliards de dollars sur 15 ans. Le dauphin d’AWS, Microsoft, a pour sa part augmenté ses dépenses dans les centres de données de plus de 50% en 2023, afin de supporter la demande croissante liée à l’IA. Problème : ces nouvelles constructions augmentent la tension sur les réseaux électriques, pourtant déjà à la peine. Les data centers consomment énormément et certains réseaux ont déjà du mal à approvisionner les centres existants. Il semble donc peu probable que les infrastructures énergétiques actuelles soient capables de répondre à une expansion encore plus rapide des clouds. Les prédictions de Brian Venturo rejoignent celles du dirigeant de Nvidia, Jensen Huang. Ce dernier a récemment déclaré qu’il s’attendait à ce que 250 milliards de dollars soient dépensés chaque année pour soutenir le rythme de modernisation et de construction des centres de données et, intrinsèquement, le développement de l’IA.