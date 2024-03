Bruxelles a annoncé dans un communiqué l’adhésion de la République de Corée au programme Horizon Europe, dédié à la recherche et l’innovation de l’Union Européenne. De quoi renforcer la coopération commencée en 2007 avec la signature d’un accord de coopération scientifique et technologique.

La Corée du Sud et l’UE ont un travail de longue date sur plusieurs champs de recherche comme la 5G, l’IoT, l’intelligence artificielle, le cloud, la nanoélectronique et la navigation par satellite. Plus récemment, ils ont lancé de nouvelles recherches conjointes, notamment sur les systèmes de conduite automatisée.

Le pays d’Asie avait manifesté son envie de rejoindre Horizon Europe depuis février 2022. Les négociations entre Iliana Ivanova, commissaire européenne chargée de l’Innovation et Lee Jong Ho, ministre coréen des Sciences et des Technologies de l’Information et de la Communication, se sont conclues ce lundi 25 mars. La signature de l’accord devrait avoir lieu au second trimestre 2024.

« Je suis heureuse d’accueillir la Corée dans la famille Horizon. Il s’agit d’une étape importante pour notre coopération et d’une grande nouvelle pour la science et l’innovation mondiales. Ensemble, nous serons en mesure de relever plus efficacement les défis mondiaux », soutient Iliana Ivanova dans le communiqué.

Les chercheurs et les organisations en Corée du Sud auront la possibilité de bénéficier d’un financement au titre du deuxième pilier d’Horizon à partir de 2025. Celui-ci s’appuie sur un budget de 53,5 milliards d’euros et se concentre sur les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle. Il porte principalement sur l’économie numérique, le climat, l’énergie et la santé. Les deux autres piliers du programme (pdf) se penchent sur l’excellence scientifique, pour le premier, et sur l’innovation pour le troisième.

L’association Horizon Europe vise à initier une coopération internationale dans la science et la technologie entre l’UE et d’autres pays. « Traditionnellement, cette forme de coopération était offerte par l’Union à des pays situés à proximité géographique. Toutefois, le programme Horizon Europe a introduit un changement majeur […] introduisant pour la première fois la possibilité d’associer des pays […] qui ne se situent pas nécessairement à proximité géographique de l’UE » pointe le communiqué. Cette intensification de la coopération internationale figure parmi les enseignements tirés de l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

Horizon Europe incarne le plus important programme de recherche et d’innovation de l’Union. Pour les années 2021-2027, il a été doté d’un budget de 95,5 milliards d’euros. Une enveloppe complétée par les contributions financières des pays associés.