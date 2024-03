La Chine est-elle en train, au travers de ses investissements, de ses subventions, de prendre le contrôle du marché des puces matures ? Sous ce nom se cache toute une variété de composants ayant la seule particularité de ne pas être avancés, celles utilisées pour le calcul hautes performances. Elles ...

La Chine est-elle en train, au travers de ses investissements, de ses subventions, de prendre le contrôle du marché des puces matures ? Sous ce nom se cache toute une variété de composants ayant la seule particularité de ne pas être avancés, celles utilisées pour le calcul hautes performances. Elles sont indispensables car les plus répandues dans les véhicules, les smartphones, systèmes d’armements, énergies renouvelables…

La Commission européenne souhaiterait s’assurer que la Chine, par sa politique, n’est pas en train d’accaparer cet immense marché. Le précédent des panneaux solaires est dans tous les esprits. Cette enquête serait envisagée dans un document de travail prévu pour les prochaines discussions du Trade and Technology Council (TTC), révèle Bloomberg. Il s’agit de négociations entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis pour se coordonner autour des questions commerciales et technologiques.

Selon les extraits dévoilés, UE et États-Unis s’engagent à « collecter et à partager des informations non confidentielles et des informations commerciales sur les politiques et pratiques non marchandes ». Le texte mentionnerait aussi qu’ils « pourraient élaborer des mesures conjointes ou coopératives pour remédier aux effets de distorsion sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs existants ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’Empire du Milieu n’est jamais directement cité, comme d’usage dans des documents diplomatiques, mais le doute n’est guère permis. Le pays occupe effectivement une place très honorable dans l’écosystème des puces matures. Il subventionne également massivement ses entreprises : c’est la mission du « big fund », le fonds d’investissement créé en 2014. Enfin, les tentatives de rachats de groupes européens ne sont pas un mystère.

Il ne s’agit pour le moment que d’un document de travail, qui pourrait être amené à évoluer. Pékin risque de dénoncer une énième tentative de Washington de bloquer ses accès aux puces. Côté Europe, les relations commerciales sont déjà tendues, elle risque de ne pas s’en voir facilitée.