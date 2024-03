JSR Corp pourrait être nationalisée par le Japon dans le courant du mois de mars. L’entreprise est le premier fournisseur mondial de résine photosensible, utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. Tokyo en fait l’une des voies pour retrouver son statut de grande puissance mondiale des puces, perdues au cours ...

JSR Corp pourrait être nationalisée par le Japon dans le courant du mois de mars. L’entreprise est le premier fournisseur mondial de résine photosensible, utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. Tokyo en fait l’une des voies pour retrouver son statut de grande puissance mondiale des puces, perdues au cours des dernières décennies.

JSR Corp communiquera « en temps voulu »

Japan Investment Corp (JIC) serait en train de finaliser une offre publique d’achat (OPA) de 6 milliards de dollars pour s’offrir 66 % de JSR Corp selon les informations de Bloomberg. Les médias se font l’écho de cette opération depuis juin 2023. Une première tentative d’OPA en décembre était annoncée.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’après Bloomberg, la situation a évolué depuis que l’autorité de régulation chinoise a donné son feu vert. Une autorisation périlleuse à obtenir sachant que le Japon, sous l’influence des États-Unis, a imposé des restrictions à l’export vers la Chine pour certaines de ses entreprises de semi-conducteurs.

JSR a publié un communiqué le 14 mars, à la suite de ces révélations. Elle évoque des « articles de presse spéculant sur l’avancement de l’offre publique d’achat de nos actions ». Sans démentir formellement que le dossier est en cours de discussion, elle fait savoir qu’elle en dira davantage « en temps voulu et de manière appropriée dès qu’une décision sera prise ».

JIC à la manœuvre a été créé en 2009 comme un fonds d’investissement. Sa mission est de soutenir les efforts japonais dans l’IA, le Big Data, l’IT et d’autres secteurs technologiques. Il est supervisé par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, financé majoritairement par des fonds publics associés à des entreprises japonaises du secteur.

Le Japon se secoue les puces

Le rachat de JSR s’inscrit dans les efforts de Tokyo engagé en 2022 pour revitaliser l’industrie nippone. Les résines photosensible ou photorésist sont utilisées lors de la gravure par lithographie des disques de silicium, notamment avec la machine de lithographie la plus perfectionnée du marché, l’EUV d’ASML. L’opération doit permettre au groupe de bénéficier des moyens de continuer ses investissements en recherche et développement.

Tokyo n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour atteindre son but. Elle a aidé au financement de deux usines de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) et soutenu l’américain Micron. Un consortium, Rapidus a été mis sur pied pour donner au Japon les capacités de produire les puces les plus avancées possibles.