Alors que les défis du monde digital évoluent, rester à jour sur les transformations, nouveautés et bonnes pratiques est crucial pour réussir. Plongez dans une nouvelle semaine de webinars, où des experts de renoms vous attendent pour enrichir vos connaissances et vous aider à relever les enjeux du monde digital.

Pour découvrir plus de webconférences en replay et en direct, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour savoir si votre plan marketing est à la hauteur en 2024

Qui ? La Collab

Quand ? Le 01/03/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Vous souhaitez faire passer votre entreprise au niveau supérieur mais quelque chose bloque ? Et si c’était votre plan marketing qui n’était plus aligné sur vos enjeux ? Découvrez comment construire une stratégie efficace à la hauteur de vos ambitions grâce aux experts de La Collab !

Un webinaire pour connaître les 5 leviers marketing pour gagner en compétitivité dans l’industrie du tourisme

Qui ? Bynder

Quand ? Le 28/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Découvrez comment faire face aux défis de la pandémie et de l’inflation grâce au marketing digital. Bynder & Nostro expliqueront comment les acteurs du tourisme peuvent maintenir leur compétitivité via ce biais en 2024. Contenu UGC, personnalisation, engagement écologique… Un webinar riche en informations vous attend.

Un événement retail pour connaître les opportunités autour de la consommation responsable

Qui ? MADEINVOTE

Quand ? Le 27/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : MADEINVOTE dévoilera les résultats de son étude sur les Français et la consommation responsable en grande distribution. Au programme, les résultats de son étude menée auprès de plus de 1000 consommateurs. L’occasion d’en savoir plus sur la dimension responsable dans la consommation et les opportunités qu’elle réserve.

Une webconférence pour réussir l’intégration et la formation de vos équipes terrain

Qui ? 360Learning & Workelo

Quand ? Le 27/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les intervenants vous partageront les bonnes pratiques d’onboarding de vos équipes terrain. Vous obtiendrez également des astuces pour infuser une culture continue de développement de compétences dans votre entreprise.

Un webinar pour comprendre les risques de l’utilisation de WeTransfer dans une entreprise

Qui ? NetExplorer

Quand ? Le 29/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Bon nombre d’organisations se servent de solutions de partage de fichiers comme WeTransfer, mais ce n’est pas sans risques pour les données. Découvrez comment repenser vos méthodes pour sécuriser votre data grâce à des solutions plus sécurisées.

Un webinar pour mieux fidéliser vos employés

Qui ? Tellent

Quand ? Le 29/02/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Tellent abordera le rôle crucial des revues du personnel pour gérer et fidéliser vos employés. Les deux experts vous dévoileront comment les mettre en place de manière efficace et bénéfique pour vos équipes comme pour vous.

Une conférence en ligne pour en savoir plus sur le Security Operations Center (SOC)

Qui ? ORNISEC

Quand ? Le 29/02/2024

À quelle heure ? À 18h

Sujet : Damien Hotz (ex-Airbus) et Ayoub Sabbar (CEO Ornisec) reviendront sur une pièce centrale de toute stratégie de cybersécurité : le Security Operations Center (SOC). Découvrez pourquoi c’est important et comment le mettre en place dans votre organisation.

