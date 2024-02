Les actions de Nintendo ont chuté de 6 % ce lundi 19 février, après que Bloomberg a annoncé que la Switch 2 ne serait pas lancée à la fin de l’année comme les analystes le prévoyaient.

Pas de Switch 2 avant mars 2025, au plus tôt

Huit ans après sa commercialisation, la Nintendo Switch continue de battre des records. Propulsée par des franchises emblématiques comme La Légende de Zelda ou Super Mario, elle occupe désormais la troisième place des consoles les plus vendues de tous les temps derrière la Nintendo DS, qu’elle devrait supplanter au cours de l’année, et la PlayStation 2. Il est maintenant temps pour le géant japonais d’ouvrir un nouveau chapitre.

Les rumeurs sur la Switch 2 vont bon train depuis plusieurs mois. Et les analystes en étaient persuadés, 2024 serait l’année de son déploiement. L’enthousiasme était tel que les actions de Nintendo se sont envolées de 53 % en 2023, atteignant même un pic la semaine dernière. Finalement, la société a revu son calendrier et indiqué à ses éditeurs ​​de ne pas s’attendre à la commercialisation de la console avant mars 2025 au plus tôt.

La Switch 2 manquera donc la cruciale période des fêtes de fin d’année, considérée comme idéale pour le lancement d’une nouvelle console. D’après les premières enquêtes, l’appareil sera doté d’un écran LCD de 8 pouces, d’une qualité visuelle identique à celle de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Il devrait prendre en charge les jeux 4K et être rétrocompatible avec les titres de la première Switch.

L’année 2024 devrait être calme chez Nintendo

Plus tôt ce mois-ci, Nintendo a revu à la hausse ses prévisions de ventes de la Switch pour l’exercice fiscal en cours, les faisant passer de 15 millions à 15,5 millions d’unités. À voir si l’entreprise parviendra à atteindre cet objectif, car elle devrait s’abstenir de lancer des jeux importants afin de les préserver pour sa prochaine génération de console.

« Nintendo essaiera toujours de conserver les grands succès pour la prochaine console, de sorte que 2024 pourrait voir plus de remakes d’anciens succès », commente Serkan Toto, analyste basé à Tokyo. La situation de l’entreprise devrait d’autant plus se compliquer cette année que l’industrie du jeu vidéo se prépare à voir sa croissance stagner.

Dans ce contexte, Microsoft a opéré des licenciements au sein de la division Activision Blizzard, tandis que Sony a revu ses prévisions de ventes de PlayStation 5 à la baisse.