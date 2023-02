Après les acquisitions de parts de Capcom, EA ou encore Embracer, l’Arabie saoudite est devenue, le vendredi 17 février, le plus gros actionnaire extérieur de Nintendo. Pour la seconde fois en un mois, le fonds d’investissement public (PIF) du pays a augmenté sa participation au capital de l’entreprise japonaise.

S’éloigner du pétrole grâce au jeu vidéo

Depuis mars 2022, le PIF, dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS), possède 5 % des actions de Nintendo. En ce début d’année, le pays a décidé de renforcer sa participation en atteignant les 6%. Quelques semaines plus tard, l’Arabie saoudite a décidé de devenir le plus important actionnaire étranger de l’entreprise japonaise en achetant de nouvelles actions pour atteindre les 8,23%.

Créé en 1971, le PIF, doté d’un budget de 38 milliards de dollars, permet à l’Arabie saoudite d’investir dans différents domaines pour réduire sa dépendance au pétrole. Depuis 2020, le pays a investi fortement dans les jeux vidéo. Il a acheté des parts chez Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard ou encore Capcom. Lors de la fin d’année 2022, à l’instar de Nintendo, les parts du PIF dans EA ont augmenté de 5,1 % à 5,8 %. Le pays a aussi fait grimper sa participation à Take Two en passant de 5,3 % à 6,8 %.

Côté Asie, Nintendo n’est pas la première entreprise concernée par ses investissements. Début 2022, le fonds a acheté 5 % des parts de l’éditeur Capcom et est devenu le propriétaire de la société japonaise SNK. Désormais actionnaires dans des éditeurs de grands jeux compétitifs comme Street Fighter, The King of Fighters ou Super Smash Bros, ces acquisitions vont dans le sens de la stratégie du prince saoudien qui a fondé l’entreprise Savvy Gaming Group dans le but d’investir dans ce secteur. En janvier 2022, l’entreprise fraîchement créée a racheté deux acteurs importants de l’eSport : ESL et FACEIT.

Nintendo surveille de très près les agissements de cet actionnaire. MBS fait face à plusieurs polémiques mondiales. L’Arabie saoudite est pointée du doigt concernant le respect des droits de l’Homme avec notamment la guerre que mène le pays au Yémen. Le prince est également impliqué dans l'assassinat, en octobre 2018, du journaliste, et opposant politique, Jamal Khashoggi.

Afin de rassurer, en mai dernier, MBS a déclaré que les investissements dans le capital de Nintendo n'auront « aucun impact sur la stratégie de l’entreprise ». Les entreprises vidéoludiques serviront cependant à l’Arabie saoudite pour se « dédiaboliser ».