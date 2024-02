En vertu du Chips & Science Act, l’Administration Biden a accordé le 19 février, une subvention de 1, 5 milliard de dollars à GlobalFoundries. Une aide pour favoriser l’implantation des projets d’extension de la production de l’entreprise de semi-conducteurs aux États-Unis. Après Singapour, GlobalFoundries se focalise sur les États-Unis GlobalFoundries ...

En vertu du Chips & Science Act, l’Administration Biden a accordé le 19 février, une subvention de 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries. Une aide pour favoriser l’implantation des projets d’extension de la production de l’entreprise de semi-conducteurs aux États-Unis.

Après Singapour, GlobalFoundries se focalise sur les États-Unis

GlobalFoundries souhaite construire une nouvelle usine de production de semi-conducteurs dans l’État de New York. En parallèle, la société veut moderniser les infrastructures de son site présent dans le Vermont. Afin de l’aider, Washington lui a accordé une subvention conséquente, ainsi que 1,6 milliard de dollars sous la forme de prêts. En tout, la firme compte investir 12,5 milliards de dollars pour mener à bien ses deux chantiers.

Ils permettront de créer au cours des dix prochaines années, 1 500 emplois dans le secteur manufacturier et 9 000 emplois dans celui de la construction. Selon l’accord passé entre le gouvernement américain et GlobalFoundries, au minimum 10 millions de dollars seront consacrés à la formation des salariés engagés.

Gina Raimondo, secrétaire au Commerce des États-Unis, a déclaré pour l’occasion que « les puces qui seront fabriquées dans ces nouvelles installations seront essentielles à notre sécurité nationale ». Avec le Chips Act ratifié par Joe Biden en août 2022, la superpuissance veut éviter que les fabricants de semi-conducteurs ne délocalise leur production et favoriser la réimplantation de la filière sur son territoire.

Depuis quelques semaines, les premières subventions sont tombées. BAE Systems a reçu 35 millions de dollars tandis que Microchip Technology a obtenu 162 millions de dollars. Avec 1,5 milliard de dollars, GlobalFoundries est la première entreprise à franchir la barre symbolique du milliard de dollars de subventions. Néanmoins, le groupe pourrait être dépassé par Intel. La firme de Pat Gelsinger est en pleine négociation avec Washington pour obtenir plus de 10 milliards de dollars de financement.

Outre son développement aux États-Unis, la stratégie d’expansion industrielle de GlobalFoundries est internationale. En septembre, l’entreprise a inauguré sa nouvelle usine de fabrication à Singapour, déboursant 4 milliards de dollars. En Europe, elle s’est associée au franco-italien STMicroelectronics pour la construction d’un site de production à Crolles, dans l’Isère. Le projet coûtera 5,7 milliards d’euros et sera subventionné à hauteur de 2,9 milliards d’euros par le gouvernement français via le plan d’investissement France 2030 et le futur Chips Act européen.