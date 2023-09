GlobalFoundries a inauguré sa nouvelle usine de fabrication dédiée aux semi-conducteurs à Singapour, ce 12 septembre 2023. L’entreprise américaine a déboursé 4 milliards de dollars afin de construire cette installation ...

GlobalFoundries a inauguré sa nouvelle usine de fabrication dédiée aux semi-conducteurs à Singapour, ce 12 septembre 2023. L’entreprise américaine a déboursé 4 milliards de dollars afin de construire cette installation gigantesque qui s’inscrit dans sa stratégie d’expansion industrielle à travers le monde.

Une nouvelle usine qui pourrait porter financièrement le géant américain des semi-conducteurs

Dans cette fabrique, ce ne sera pas moins de 450 000 wafers de 300 millimètres qui seront fabriqués chaque année d’ici deux à trois ans. Ainsi, l’entreprise portera sa capacité de production globale à près de 1,5 million de wafers de 300 millimètres chaque année, permettant de satisfaire la demande en semi-conducteurs des clients européens, américains et asiatiques de GlobalFoundries.

Pour Reuters, le dirigeant de la branche singapourienne de l’entreprise, Tan Yew Kong a précisé que « si GlobalFoundries exploitait au maximum les capacités des installations présentes à Singapour, elle permettrait probablement de générer environ 45 % du chiffre d’affaires de la société ». Toutefois, il espère que la demande mondiale en matière de composants électroniques puisse repartir à la hausse dès le second semestre 2023 afin que ses projections puissent se concrétiser.

Depuis la fin de l’année dernière avec la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, de nombreuses entreprises surveillent leurs dépenses et leurs investissements. Cela a engendré une nette baisse de la demande dans le secteur des semi-conducteurs. Plusieurs géants du secteur espèrent que la courbe s’inverse d’ici la fin de l’année civile.

Singapour : une place stratégique pour GlobalFoundries

Pour GlobalFoundries, Singapour reste un marché important car la production de semi-conducteurs dans ce pays représente actuellement 11 % du marché mondial selon les informations de The Straits Times et de la Singapore Semiconductor Industry Association. « L’usine de 23 000 mètres carrés créera 1 000 emplois à haute valeur ajoutée à Singapour, dont 95 % comprendront des techniciens d’équipement, des techniciens de procédés et des ingénieurs, » a précisé le groupe dans un communiqué. Elle viendra compléter le campus de l’entreprise déjà présent dans la cité-état.

Outre Singapour, GlobalFoundries devrait également faire son arrivée en France. Avec l’aide de STMicroelectronics, les deux entités devraient construire une usine de fabrication de semi-conducteurs pour les industries automobiles, spatiales ou encore de l’internet des objets (IoT). Avec l’accord de la Commission européenne, le gouvernement français va subventionner la construction de ces installations à hauteur de 2,9 milliards d’euros, tandis que le coût total de l’opération est estimé à 7,5 milliards d’euros.