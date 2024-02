À l’heure du numérique, la rédaction d’articles SEO de qualité est au cœur de toute stratégie de visibilité en ligne. Cependant, cette tâche peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreux éditeurs de site. C’est d’autant plus complexe quand l’on ne sait pas comment rédiger un contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Quels mots-clés faut-il utiliser ? Quelle longueur l’article doit-il faire ? Si toutes ces questions vous donnent mal à la tête, WPAutoBlog est fait pour vous. En permettant la rédaction et la publication automatiques d’articles SEO sur WordPress, cet outil révolutionnaire offre une solution efficace pour améliorer le référencement et l’engagement sur votre site.

PROFITER DE WPAUTOBLOG À -66%

Des articles autopubliés pour booster votre place dans les SERP

Avec WPAutoBlog, rédiger un article soigné et optimisé en quelques minutes, c’est possible. À vrai dire, vous pouvez même en générer une centaine à la fois ! Pour cela, seulement quelques informations vous sont demandées : un mot-clé principal par article, la langue ciblée parmi les 35 proposées, l’URL de votre site et si vous souhaitez du maillage interne ou non. Vous devez par ailleurs indiquer le timing de publication des contenus, par exemple toutes les six heures.

À partir de ces données, l’outil opère sa magie et vous créer les articles. Par exemple, si vous êtes une agence de tourisme et que vous avez renseigné des villes à visiter, WPAutoBlog est capable de vous rédiger des articles qualitatifs avec les lieux phares à voir dans chacune d’entre elles. Le tout, très rapidement.

Bien que l’intelligence artificielle (IA) de la solution soit très puissante, il est toujours préférable de faire une repasse sur les contenus pour peaufiner les dires et personnaliser les textes. Vous pouvez également les mettre en forme comme bon vous semble depuis l’éditeur, et ajouter des photos à partir de la banque d’images mise à disposition.

Une fois que vos articles sont parfaits, un clic suffit pour les programmer. Facile, non ?

PROFITER DE WPAUTOBLOG À -66%

Une fonctionnalité de recherche de mots-clés pour trouver des idées de contenus

Dans le cas où vous auriez du mal à trouver des idées de sujets à aborder, WPAutoBlog a pensé à tout. L’outil dispose d’une fonctionnalité de recherche de mots-clés avancée. Il suffit d’indiquer un mot-clé principal et la langue pour obtenir une large palette de variations. Le plus, c’est que la solution vous partage le volume de recherche, le CPC et la compétitivité pour chaque mot-clé. Autant d’éléments indispensables pour construire une stratégie intelligente et robuste.

Une réduction alléchante de 66 % sur WPAutoBlog

Les capacités de WPAutoBlog pour vous aider à augmenter votre trafic organique rapidement ne sont donc plus à prouver. Pour profiter de tous ses avantages, c’est le moment. L’outil est affiché à 39 dollars au lieu de 119 dollars, soit une réduction de 66 %. Un prix bas pour de grands résultats.

PROFITER DE WPAUTOBLOG À -66%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.