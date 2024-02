Les symptômes liés à un temps d’écran excessif coûtent 73 milliards de dollars par an aux États-Unis, selon une étude menée par le Deloitte Economics Institute et l’American Optometric Association. Un impact significatif mais pouvant être réduit simplement, indiquent les chercheurs.

Une baisse de la productivité et des conséquences sur la santé

Outre-Atlantique, environ un adulte sur deux est exposé à un temps d’écran « excessif », c’est-à-dire de sept heures ou plus par jour. Cela représente plus de 104 millions de personnes, dont 70 % des employés de bureau et 42 % des travailleurs dans d’autres domaines.

Passer plus de deux heures quotidiennes devant un écran peut déjà avoir des répercussions sur la santé, notamment des problèmes aux yeux tels que la fatigue oculaire numérique. Ce syndrome peut causer des douleurs au cou et au dos, une vision floue, des maux de tête et une sécheresse oculaire.

Non traitée, la pathologie peut entraîner « une baisse de la productivité, exacerber d’autres troubles oculaires non diagnostiqués et affecter la qualité du sommeil et la santé mentale d’une personne », détaille l’étude. En analysant les coûts financiers directs supportés par les systèmes de santé, l’effet des symptômes sur la productivité au travail et leur effet perçu sur le bien-être des individus, les chercheurs ont conclu que ces symptômes coûtaient 73 milliards de dollars annuels à l’économie américaine.

Pour mener l’étude à bien, ils ont interrogé 1 000 femmes et hommes âgés de 18 à 64 ans dans cinquante, puis analyser les données et la littérature existantes.

Les chercheurs préconisent certaines pratiques

Les effets néfastes des affections comme la fatigue oculaire numérique peuvent être atténués par des visites régulières chez un ophtalmologiste, ainsi que par l’utilisation de gouttes ophtalmiques et le port de lunettes appropriées, note l’étude.

« Ces résultats soulignent l’importance d’adopter de meilleures habitudes en matière de temps passé devant un écran et de passer un examen annuel complet en personne avec un médecin optométriste », assure Ronald Benner, président de l’American Optometric Association. Les personnes exposées à un temps d’écran excessif pourraient économiser jusqu’à 1 920 dollars en appliquant ces recommandations.

Plusieurs pratiques sont également préconisées, comme l’ajustement de la luminosité, un bon positionnement de l’ordinateur et de la chaise, ou encore la réduction du nombre d’appareils utilisés pendant les heures de travail.