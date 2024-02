Mastercard a annoncé auprès de CNBC la création de son propre modèle d’IA générative, Decision Intelligence Pro, ce jeudi 1er février. L’objectif de ce système est de proposer aux banques de son réseau une amélioration moyenne du taux de détection des fraudes de 20 %, grimpant jusqu’à 300 % dans certains cas. Pour les banques partenaires, cela représenterait un gain financier de 20 %.

Decision Intelligence Pro pointe les transactions suspectes pour déterminer ensuite leur légitimité ou non. Pour ce faire, contrairement à Chat GPT et à Gemini de Google, l’IA analyse les liens des différents marchands et clients afin de prédire et détecter les fraudes. Ce procédé s’exécute en à peine 50 millisecondes.

Au lieu de saisir des données textuelles, le système utilise l’historique du créancier afin de déterminer si la transaction est réalisée dans une entreprise où l’utilisateur de la carte est susceptible d’acheter. L’IA établit ensuite un score. Plus ce dernier est élevé, plus le comportement est considéré comme habituel. Cette action prédictive représente aux yeux de Mastercard le véritable atout de Decision Intelligence Pro.

L’IA utilise un réseau de neurones artificiels qui a été entièrement développé par les équipes de cybersécurité et de lutte contre la fraude de Mastercard. « Elle s’appuie sur toutes sortes de données provenant de sources internes. La nature même de notre activité fait que nous collectons beaucoup de données sur les transactions », explique Ajay Bhalla, directeur du service de cybersécurité et intelligence artificielle de Mastercard.

Si l’entreprise américaine de système de paiement enregistre quelque 125 milliards de transactions par an, l’IA recourt tout de même, dans certains cas, à des sources de données ouvertes.

Les investissements de Mastercard dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle s’élèvent à environ 6,5 milliards d’euros sur les cinq dernières années. Cette enveloppe comprend notamment des acquisitions de sociétés, comme celle de l’entreprise suédoise de cybersécurité Baffin Day, rachetée en mars 2023. Mastercard n’est pas le seul acteur du système des paiements à s’intéresser à l’IA. C’est également le cas de Visa et de PayPal.