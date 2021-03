Démocratisés par les smartphones, les capteurs d’empreintes digitales vont très prochainement étendre leur champ d’action dans le domaine des paiements. Mastercard et Samsung viennent en effet d’annoncer le développement d’une carte bancaire biométrique. L’autorisation d’achat nécessitera ainsi une simple pression de doigt sur le scanner présent sur ce nouveau dispositif.

« Nous travaillerons avec Mastercard et Samsung Card pour créer un environnement dans lequel les consommateurs peuvent utiliser les services de cartes de paiement avec une plus grande tranquillité d’esprit », souligne Harry Cho, vice-président de Samsung Electronics, dans un communiqué publié ce jeudi.

La carte bancaire se réinvente pour plus de sécurité

Mastercard semble enclin à déployer de nouvelles manières de sécuriser les achats de ses clients. Après avoir dévoilé de nouveaux moyens d’authentification en cours de développement, l’entreprise revient à la charge avec un projet concret : une carte de paiement biométrique avec scanner d’empreintes digitales. En partenariat avec Samsung Electronics et Samsung Card, le nouveau dispositif a pour objectif d’offrir une couche de sécurité beaucoup plus forte que les cryptogrammes actuels de nos cartes bleues. L’initiative apporte aussi un avantage sanitaire en réduisant les contacts avec les dispositifs de paiement.

« Mastercard tirera parti de son expertise en matière de cybersécurité et de renseignement et de son réseau de paiement mondial dans le cadre de ce partenariat à trois pour améliorer la sécurité des titulaires de carte avec une solution biométrique prenant en charge des expériences de paiement rapides et sans friction qui sont protégées à tout moment », souligne le vice-président de Mastercard, Karthik Ramanathan.

D’après Samsung, la carte de paiement biométrique sera lancée en Corée du Sud dans le courant de l’année. La firme sud-coréenne n’a cependant pas précisé si la solution arriverait dans d’autres pays à l’avenir.

Mastercard : l’innovation et la sécurité comme levier de croissance

À travers cette nouvelle expérience de paiement, Mastercard renforce encore une fois sa vision avant-gardiste portée sur la sécurité. La section française de l’entreprise américaine expliquait récemment à Siècle Digital les différents systèmes mis en place afin d’aider les start-ups de la fintech à se développer. Une initiative importante pour l’entreprise afin de se positionner sur les nouveaux business de demain. Le récent rachat de RiskRecon par Mastercard va aussi de l’avant en permettant à la société bancaire de conseiller ses clients en matière de sécurité en établissant un score de risque grâce aux données présentes sur le web.