Mettre en place une stratégie digitale n’est pas chose aisée. Les professionnels du marketing ont parfois du mal à savoir par où commencer. Et c’est tout à fait légitime. Les sujets sont nombreux et les enjeux de taille. Avant de se lancer, mieux vaut avoir une visibilité globale sur l’ensemble des composantes de la stratégie digitale. Justement, pour y voir plus clair, Ad4Screen, une agence média et marketing 100 % cross device qui possède une solide expertise de 11 ans, a rédigé un guide intitulé « 10 questions indispensables pour construire ma stratégie digitale ».

Un livre blanc pour les marketeurs

Voilà un contenu gratuit parfait pour aider les professionnels du marketing à appréhender les différents piliers du digital avec sérénité. Dans ce livre blanc, les spécialistes d’Ad4Screen reviennent notamment sur des notions fondamentales. Il est par exemple question d’ASO, d’App Marketing, d’approche « Bottom-up », etc.

Dans ce guide destiné aux marketeurs, on se replonge également dans des notions clés comme l’analyse de la concurrence, la création d’une audience, ou encore la définition des objectifs.

Affinez votre connaissance des leviers digitaux

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez notamment comment améliorer vos conversions. Vous comprendrez aussi comment tirer profit de vos leviers internes. Saviez-vous qu’il est par exemple possible de faire la promotion de votre application mobile auprès de vos ouvreurs d’e-mail ? Il suffit d’un simple tag à glisser dans vos communications. Vous pouvez également choisir de faire apparaître cette bannière uniquement lorsque l’e-mail est ouvert sur mobile.

Des astuces bienvenues pour optimiser votre stratégie digitale, votre taux de conversion et donc faire grandir votre chiffre d’affaires. Dans ce guide, Ad4Screen revient aussi sur l’importance de définir les bons objectifs dès le départ. Il y a plusieurs types d’approches en marketing : vous êtes plutôt top-down ou bottom-up ? En fonction des objectifs définis, vous serez en mesure de modéliser votre budget en conséquence et ainsi d’utiliser les bons leviers au bon moment. En téléchargeant ce livre blanc, vous apprendrez également à intégrer la saisonnalité marché à votre stratégie.

Il y a des fondamentaux qu’on oublie au fil des années. L’analyse de la concurrence en fait partie. Dans ce guide, vous découvrirez par exemple comment affiner votre connaissance du marché et des concurrents en réalisant un audit du référencement dans les stores de votre app et celui des concurrents. Il est aussi possible de faire un résumé des actions faites par vos concurrents (updates champs, screenshots, vidéos, logo, versions) ou un focus sur les changements majeurs de leur stratégie digitale.

Vous plongerez aussi dans les méandres de l’audience et des granularités de ciblage. Autant d’éléments à prendre en compte pour perfectionner vos actions en 2024 et faire passer votre taux de conversion dans une nouvelle dimension et développer votre rentabilité. Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Il suffit de télécharger ce livre blanc pour donner un coup de fouet à votre stratégie de marketing digital.