BeReal a annoncé l’arrivée prochaine de deux nouveaux types de comptes le 6 février. RealPeople pour les célébrités, et RealBrands pour les marques. Encore considéré comme un réseau social de niche, BeReal pourrait passer une étape déterminante.

Créé en 2020 à Paris, BeReal est une application dont le contenu partagé se veut aux antipodes d’Instagram. Chaque jour, à une heure aléatoire, les utilisateurs reçoivent une notification les invitant à publier un contenu dans les deux minutes, qu’ils soient en train de faire du sport, en réunion, ou dans le bus. C’est là tout le but du réseau social : miser sur l’authenticité et montrer une image de soit moins sélective.

L’application a connu un pic en 2022, avec 53 millions de téléchargements et le titre d’application iPhone de l’année décerné par Apple aux App Store Awards. Depuis, la popularité sur laquelle surfait BeReal s’amenuise, l’offre de contenus n’évoluant pas, ou trop peu. En mars de l’année dernière, le montant d’utilisateurs actifs quotidiens serait tombé à 6 millions. Un chiffre à contraster avec ceux transmis hier par l’application au média américain TechCrunch : 23 millions d’utilisateurs actifs chaque jour.

Afin de poursuivre son développement, BeReal va donc étendre les contenus proposés sur son réseau social. Car si ses utilisateurs échanges en cercle très privé avec une ou plusieurs dizaines d’amis, des marques et des célébrités… Il y en a des milliers. « Nous savons ce que vous pensez… « Comment une telle chose s’inscrit-elle dans la mission de BeReal ? » » écrit l’entreprise dans un communiqué. « Nous pensons qu’en montrant que les personnes et les marques notables sont en fait des gens comme nous – tout aussi ennuyeux et intéressants à certains moments – nous contribuons à réinitialiser et à améliorer une partie de la négativité qui émane des plateformes sociales modernes. »

L’application n’a pas cité de comptes qui débarqueraient le 6 février, mais artistes et sportifs pourraient bien être les cibles privilégiées, à en croire un sondage sur son écran d’accueil. L’application ne gagnant pas encore d’argent (il n’y a pas de publicité sur BeReal), l’arrivée de marques et de célébrités pourrait aussi être un premier pas vers une forme de monétisation. Un passage obligé si elle veut survivre aux années qui l’attendent.