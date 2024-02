BeReal a lancé ses nouvelles fonctionnalités dédiées aux marques et aux célébrités. Une étape franchie pour le réseau social français, qui mise sur l’authenticité des interactions.

82 % des utilisateurs de BeReal appartiennent à la Gen Z

Lancée en 2020, la plateforme a vite séduit de nombreux utilisateurs grâce à son format inédit. Au cours de la journée, ses utilisateurs reçoivent des notifications les invitant à partager du contenu dans les deux minutes qui suivent. Objectif : faire place à la spontanéité et l’authenticité, contrairement à la concurrence qui fait valoir des mises en scène bien plus léchées.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

BeReal a décroché le titre d’application iPhone de l’année aux App Store Awards de 2022. Mais depuis, sa croissance a quelque peu stagné avec un nombre d’utilisateurs actifs quotidiens s’établissant désormais à 23 millions. 82 % d’entre eux appartiennent à la génération Z, précise l’entreprise.

Le mois dernier, le réseau social annonçait l’arrivée de deux fonctionnalités permettant aux célébrités et marques de partager des « moments intimes » auprès de leur communauté. « Nos utilisateurs nous ont toujours dit qu’ils voulaient voir des aperçus de leurs personnes et de leurs marques préférées, et nous avons créé une fonctionnalité qui les encourage à interagir avec leurs communautés de manière plus authentique », indique Romain Salzman, COO de la plateforme.

Toujours pas de publicités

RealPeople et RealBrands sont désormais disponibles. Une trentaine de marques dont Adidas, PlayStation ou le Paris Saint-Germain sont de la partie. Côté célébrité, on retrouve les artistes Niall Horan et Joe Jonas, la star de téléréalité et musicienne Dixie D’Amelio, l’actrice Nina Dobrev ou encore João Félix, footballeur professionnel portugais.

En utilisant BeReal, ces personnalités pourront renforcer les liens avec leur communauté, en partageant des moments quotidiens qu’ils ne diffuseraient pas sur une autre plateforme. Les possibilités sont également nombreuses pour les marques, qu’il s’agisse d’« un membre de l’équipe marketing partageant une photo de l’installation pour un grand événement » ou « tenant un prototype pour la première fois ».

Ces dispositifs « ne sont pas des publicités », clarifie Romain Salzman. « BeReal restera toujours axé sur l’approfondissement des liens avec vos amis, mais nous espérons que RealPeople et RealBrands élargiront les perspectives et contribueront à illustrer le fait que nous partageons les points communs de l’expérience humaine », a-t-il poursuivi.

Si le réseau social reste sans publicité, l’introduction de ces fonctionnalités pourrait éventuellement conduire à une monétisation, par le biais d’abonnements par exemple.