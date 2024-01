Sheryl Sandberg prend son envol. Ce jeudi, l’ancienne directrice des opérations (COO) de Meta a annoncé son départ du conseil d’administration du groupe, une place qui constituait son dernier lien avec l’entreprise depuis plus d’un an et demi. « À l’avenir, je servirai de conseiller auprès de l’entreprise et je ...

Sheryl Sandberg prend son envol. Ce jeudi, l’ancienne directrice des opérations (COO) de Meta a annoncé son départ du conseil d’administration du groupe, une place qui constituait son dernier lien avec l’entreprise depuis plus d’un an et demi. « À l’avenir, je servirai de conseiller auprès de l’entreprise et je serai toujours là pour aider les équipes Meta, » a informé la femme d’affaires.

Pilier de Meta, Sheryl Sandberg tire sa révérence

C’est sur Facebook et Instagram que Sheryl Sandberg s’est fendu d’un message explicite, « Avec un cœur rempli de gratitude et un esprit rempli de souvenirs, j’ai fait savoir au conseil d’administration de Meta que je ne me représenterai pas aux élections en mai prochain ». Une déclaration qui marque la fin de l’aventure de la milliardaire au sein de Meta, une entreprise pour laquelle elle travaille depuis 2008.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette année-là, Sheryl Sandberg, passée par Google, McKinsey & Company, et au département du Trésor des États-Unis, faisait son arrivée en tant que COO de la firme. Elle avait été recrutée par Mark Zuckerberg qui considérait que ce poste était « parfaitement adapté » pour elle. Durant quatorze ans, la femme d’affaires a traversé de nombreuses crises au sein du groupe, dont l’affaire Cambridge Analytica. Elle a nettement contribué à la transformation de Meta, notamment au niveau marketing, faisant de l’entreprise l’un des mastodontes de la Silicon Valley.

En 2022, considérant avoir fait le tour de sa fonction, Sheryl Sandberg décidait de laisser sa place de numéro deux à Javier Olivan, un proche de Mark Zuckerberg et l’un des plus anciens salariés du groupe. Bien qu’elle ait annoncé dans un premier temps quitter la société, elle s’était ravisée, conservant une place au sein du conseil d’administration de Meta. La milliardaire en avait profité pour se concentrer sur la cause féminine, un sujet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années.

Elle a fondé une organisation à but non lucratif baptisée LeanIn et proposant un programme destiné aux jeunes adolescentes afin de leur enseigner la prise de risque positive, le leadership et la résilience. Dernièrement, elle a organisé un évènement au sein de l’Organisation des Nations Unies, axé sur les violences sexuelles lors de l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier.

Ce 18 janvier, l’ancienne COO va bel et bien quitter l’entreprise, laissant vacante sa place dans le board du groupe. Mark Zuckerberg n’a pas manqué de réagir à son départ. « Je suis reconnaissant pour votre engagement inébranlable envers moi et Meta au fil des années, » a souligné le PDG de Meta, assurant que le dévouement et les conseils de Sheryl Sandberg « ont joué un rôle déterminant dans notre succès ». Pour l’heure, rien n’indique si la firme de Mark Zuckerberg compte remplacer Sheryl Sandberg au conseil d’administration qui compte désormais huit membres.