Dans un message publié sur Facebook le 1er juin 2022, Sheryl Sandberg a annoncé qu'elle allait quitter Meta, après 14 ans au sein du groupe. Elle était COO de Meta depuis de nombreuses années et certainement l'une des plus fidèles collaboratrices de Mark Zuckerberg.

La fin de l'aventure pour Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg prévoit donc de démissionner de son poste et de quitter l'entreprise cet automne. Elle sera remplacée par Javier Olivan, l'actuel directeur de la croissance et vice-président des produits et de l'infrastructure chez Meta. Il sera donc le futur COO, un choix confirmé par le CEO Mark Zuckerberg sur son propre compte Facebook.

La collaboratrice de Mark Zuckerberg est revenue sur ces 14 années passées chez Meta. Elle explique « cette équipe est composée de personnes exceptionnellement talentueuses qui ont mis tout leur cœur et leur esprit dans la création de produits qui ont eu un impact profond sur le monde ».

La COO a rejoint Facebook en 2008 et dans son message, elle est également revenue sur sa rencontre avec Mark Zuckerberg : « lorsque j'ai rencontré Mark pour la première fois, je n'étais pas vraiment à la recherche d'un nouvel emploi et je n'aurais jamais pu prédire à quel point cette rencontre allait changer ma vie ».

Sheryl Sandberg explique s'être laissée convaincre par la conviction et la vision futuriste de Mark Zuckerberg. Elle précise qu'être assise aux côtés de Mark pendant ces 14 années « a été l'honneur et le privilège d'une vie. Il est un véritable visionnaire et un leader attentionné ».

La COO revient sur son combat pour les femmes

Sheryl Sandberg avait 38 ans quand elle a commencé à travailler pour Facebook. Elle a traversé de nombreuses crises au sein du groupe et a su relever de grands défis. Elle raconte également comment elle a fait de la cause féminine un véritable combat au sein de sa propre entreprise.

Elle a souvent pris la parole pour parler des défis auxquels les femmes sont confrontées sur leur lieu de travail. Elle explique qu'elle a toujours voulu « rendre la situation un peu plus facile pour les autres et aider davantage de femmes à croire qu'elles peuvent et doivent diriger ».

La COO est consciente que « les produits que nous fabriquons ont un impact considérable sur la vie des gens ». Elle estime donc que Facebook a la responsabilité de les concevoir de manière à protéger la vie privée et à assurer la sécurité de la communauté et précise que « l'équipe extraordinaire de Meta continuera à travailler sans relâche pour relever ces défis et continuer à améliorer notre entreprise et notre communauté ».

Elle conclut sa publication en expliquant qu'elle est particulièrement fière qu'il s'agisse d'une entreprise où un très grand nombre de femmes et de personnes d'origines diverses aient pu gravir les échelons et sont devenues des leaders.