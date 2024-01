Meta, Hugging Face et Scaleway ont dévoilé les cinq lauréats de leur programme d’accélération de start-up d’intelligence artificielle (IA). Ces derniers seront accompagnés, jusqu’au mois de juin, par les trois entreprises dans l’adoption de modèles open source.

Qui sont les lauréats ?

Localisée au campus de start-up parisien Station F, cette initiative vise à « faciliter l’adoption de modèles de pointe dans le domaine de l’IA pour l’écosystème entrepreneurial français, grâce à une approche ouverte et collaborative », détaille Meta dans un communiqué.

Le géant américain explique avoir reçu 85 candidatures. Les start-up avaient pour obligation d’être domiciliées en France et d’être intéressée par les modèles de fondation (LLM) open source pour participer. Entre le 8 novembre et le 15 décembre, ces dernières sont passées devant un jury composé de Meta, de Hugging Face, société française qui développe des modèles d’IA open source, et de Scaleway, plateforme cloud du groupe Iliad. D’autres critères, plus techniques, ont ensuite permis de sélectionner les cinq vainqueurs.

Jimini AI propose un assistant d’IA pour les professionnels du droit. Il les accompagne sur leurs tâches de recherche, d’analyse et de rédaction de documents juridiques. Pollen Robotics propose une plateforme humanoïde open source qui combine l’IA et la robotique pour adresser les besoins de la recherche et de l’industrie.

Fringuant, pour sa part, a développé une solution de scan corporel basée sur le générateur DinoV2 de Meta. Elle permet aux acheteurs de vêtements de connaître leur taille et coupe idéale. Qevlar AI aide les entreprises à lutter contre les cyberattaques grâce à des agents autonomes permettant d’augmenter la productivité des équipes opérationnelles de cybersécurité. Enfin, l’application mobile Kartoon permet aux amateurs de créer des webtoons de façon collaborative, et sans avoir à dessiner.

Un accompagnement matériel et humain

« Nous sommes très fiers d’accompagner ces cinq projets innovants au sein de l’AI Startup Program. Meta participe depuis plus de 10 ans au développement de l’écosystème d’IA français selon une approche ouverte et collaborative », indique Laurent Solly, Vice-Président Europe du Sud de Meta.

Ces cinq start-up profiteront notamment de la puissance de calcul de Scaleway, de la plateforme et des outils d’Hugging Face ainsi que d’un mentorat technique des chercheurs de FAIR, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta. Ce dernier a contribué à l’élaboration de Llama 2, le LLM open source de la société, ainsi qu’à celle du générateur d’images DinoV2. Ils bénéficieront en outre du soutien de l’incubateur HEC. Objectif : « apporter des bénéfices économiques et technologiques de modèles ouverts à l’état de l’art à l’écosystème français », promet Meta.