La Cyberspace Administration of China (CAC), le régulateur de l’Internet chinois, a lancé une enquête sur la gestion des données réalisée par Shein. Cette initiative risque de grandement retarder le projet d’entrée à la Bourse new-yorkaise du géant de l’e-commerce.

Le transfert de données vers l’étranger au cœur des préoccupations de Pékin

En novembre, Shein émettait une demande pour être cotée à New York, chargeant Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley de rédiger l’offre. Les autorités chinoises pourraient mettre des bâtons dans les roues de la firme, alors que l’opération est vouée à s’inscrire parmi les plus importantes introductions en Bourse des dernières années.

Selon des informations exclusives du Wall Street Journal, l’enquête de la CAC, qui joue un rôle prédominant dans le régime de Xi Jinping, s’intéresse au traitement et à la protection des données détenues par Shein. Si la plateforme ne vend pas de produits en Empire du Milieu, ses activités y sont étroitement liées. Elle s’approvisionne auprès de millions de fournisseurs chinois, en plus d’avoir créé et investi dans des dizaines d’entités commerciales dans le pays.

Pékin s’intéresse tout particulièrement au type de données que Shein prévoit de partager au régulateur américain en vue de son entrée en Bourse. Dans un contexte de guerre commerciale qui s’intensifie avec les États-Unis, la Chine renforce drastiquement sa politique concernant le traitement et le transfert des données vers l’étranger.

Shein n’est pas la première entreprise à être ciblée par une telle enquête de la CAC. En cas de non-respect de la réglementation, la plateforme d’e-commerce s’expose à de très lourdes sanctions.

Des répercussions potentiellement catastrophiques

En 2021, Pékin a lancé une enquête similaire à l’encontre de Didi Chuxing, deux jours après que celle-ci ait levé 4,4 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York. La firme n’avait pas attendu l’aval des autorités. Un an plus tard, elle a été radiée de la Bourse américaine et écopé d’une lourde amende d’1,2 milliard de dollars. Elle a également été dans l’interdiction d’enregistrer de nouveaux utilisateurs pendant de longs mois.

Les entreprises Full Truck Alliance et Kanzhun ont aussi fait l’objet de tels examens. Elles ont néanmoins respecté les ordres du régulateur et attendu la conclusion de l’enquête. Leurs actions sont encore cotées à New York.

Le calendrier de Shein risque d’être chamboulé par la démarche de la CAC, son enquête pouvant durer un an environ. Pour leur part, les autorités américaines n’ont pas encore répondu à sa demande d’IPO. La plateforme vise les 90 milliards de dollars de valorisation.