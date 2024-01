Vodafone et Microsoft ont annoncé un accord « stratégique » d’une durée de 10 ans ce mardi 16 janvier. Le premier compte sur l’expertise dans le cloud et l’IA de l’entreprise américaine, tandis que cette dernière s’intéresse à la plateforme IoT (Internet des objets) et aux services financiers du groupe de télécommunication. ...

Dans le cadre de ce partenariat, Vodafone va dépenser 1,5 milliard de dollars en services Microsoft orientés clients, au cours de la prochaine décennie. Azure et OpenAI doivent permettre d’offrir « des expériences fluides, en temps réel, proactives et hyper-personnalisées » à la société britannique.

Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone salue dans un communiqué un « partenariat stratégique unique » qui « accélérera la transformation numérique de nos clients professionnels, en particulier les petites et moyennes entreprises, et améliorera la qualité de l’expérience client pour les consommateurs ».

L’accord a aussi pour but d’accélérer la transformation numérique de Vodafone. La société va transférer ses centres de données physiques vers des versions virtuelles via Azure. L’entreprise compte ainsi réduire ses coûts opérationnels et rendre ses services plus évolutifs. Sa plateforme financière M-Pesa, présente dans plusieurs pays africains comme le Kenya ou la Tanzanie, va également être hébergée sur le service cloud de Microsoft.

Les employés bénéficieront, enfin, de Copilot et autres services IA du partenaire « pour transformer les pratiques de travail, augmenter la productivité et améliorer l’efficacité numérique ».

Microsoft, de son côté, va voir la distribution de ses produits par Vodafone étendue. Surtout, l’entreprise va investir sous forme d’actions dans la plateforme IoT du Britannique. Cette dernière doit devenir une société distincte en avril 2024.

Judson Althoff, directeur commercial de Microsoft, a déclaré à Reuters que l’expérience de Vodafone dans le domaine de l’Internet des objets était stratégique, « les actifs IoT sont essentiels pour nous aider à répondre aux besoins de durabilité d’un grand nombre de nos clients dans des secteurs difficiles à maîtriser ».

Satya Nadella, PDG de Microsoft, se dit ravi que les technologies de son groupe profitent aux quelque 300 millions de clients du groupe de télécommunication en Europe et en Afrique.