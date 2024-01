Amazon utilise désormais l’IA générative pour aider ses clients à trouver la taille de vêtements qui leur conviendra le mieux. Mis en place en ce début d’année 2024, Fit Insight devrait permettre de limiter les retours de commandes en constante augmentation ces deux dernières années dans le domaine du prêt-à-porter.

Début 2023, une étude publiée par Coresight Research dévoilait que le taux moyen de retours de commandes dans le domaine du prêt-à-porter atteignait 24,4 %, soit huit points de plus que pour les autres produits. Face à ce constat, Amazon Fashion (division mode du groupe) a développé Fit Insights, une intelligence artificielle qui aide ses consommateurs à trouver la bonne taille de vêtements.

Afin de générer des recommandations personnalisées, l’intelligence artificielle générative croise plusieurs données : le référentiel de tailles selon la marque de prêt-à-porter, les avis sur le produit et les préférences du consommateur selon son historique d’achat. Des suggestions de tailles sont proposées en fonction de ses habitudes et s’adaptent selon l’évolution des besoins de l’internaute. Cette application peut également lui présenter une variété de styles qui le mettraient en valeur.

Les résultats de l’intelligence artificielle dépendent cependant de l’historique de l’internaute, si le compte est utilisé pour un tiers, les propositions générées seront faussées.

Cette nouvelle fonctionnalité propose aussi d’améliorer le guide de tailles d’un produit. Pour ce faire, plusieurs sources sont comparées avant que les données ne soient converties en tailles standardisées. Cette utilisation tend à corriger les erreurs ou les données manquantes qui peuvent constituer des freins dans le processus d’achat.

Fit Insight vient s’ajouter aux outils exploitant l’intelligence artificielle déjà déployés par la célèbre enseigne pour améliorer l’expérience client sur son site. Parmi eux, l’IA générative « Fit Review Highlights » développée fin 2023 propose de résumer les avis des clients en de courts paragraphes et de mettre en avant les caractéristiques du produit et ses principaux attributs en les présentant sous forme de boutons cliquables. L’intérêt est de faciliter la recherche pour le client, et, d’autre part, d’aider les commerçants à mieux cerner les besoins de leurs clients afin d’améliorer leur communication et d’ajuster leur offre.

L’exploitation de l’intelligence artificielle comme un assistant d’achat personnalisé pour améliorer l’expérience client vient une fois de plus renforcer sa position de leader sur le marché du e-commerce.

Après une fin d’année chahutée par les critiques relatives au dysfonctionnement de son IA génératrice de résumés d’avis, il reste à voir si Fit Insight sera à la hauteur de ce qu’elle promet.