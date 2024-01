Accompagné de plusieurs investisseurs, Fin Capital, Mindset Ventures et Communitas Capital, ainsi que le fonds d’investissement DigitalBridge, Intel a annoncé le 3 janvier, le lancement d’une société indépendante spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Elle développera et proposera des solutions adaptées aux besoins des entreprises clientes.

Intel propose ses outils d’IA générative en tant que service

Baptisée Articul8 AI, cette nouvelle entité a pu voir le jour suite à l’aboutissement, en mai dernier, de deux ans de travaux autour de l’IA, menés par Intel et l’un de ses partenaires, le Boston Consulting Group (BCG). À l’aide d’un superordinateur et en combinant des technologies open source et d’autres, développées en interne, le géant américain de la tech a développé un système d’IA générative capable d’analyser du texte et des images. Intel a ensuite modifié ce modèle pour qu’il puisse fonctionner dans les data centers du cabinet de conseil pour répondre aux problèmes de confidentialité et de sécurité liés à ses activités.

Initialement, BCG était censé être la seule entité à avoir accès à ce modèle. Toutefois, plusieurs clients des deux partenaires ayant entendu parler du projet, ont exprimé leur volonté d’avoir accès à une telle solution. Intel a finalement décidé afin de le proposer à d’autres entreprises, ciblant celles du secteur de l’aéronautique, des télécommunications, des semi-conducteurs, et des finances, pour lesquels son outil s’adapte au mieux.

Le modèle mis au point par Intel a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises. La plateforme proposée par Articul8 AI a la possibilité de réaliser des comptes rendus en se basant sur des données financières, d’analyser de grandes quantités de données structurées ou non, de fournir des conseils pour une meilleure détection des cybermenaces, ou encore de réaliser une maintenance prédictive sur les machines dans les usines.

Arun Subramaniyan, ancien vice-président et directeur général de la branche IA et data centers d’Intel, a été nommé directeur général d’Articul8 AI. Il sera accompagné de plusieurs employés de la firme qui quitteront leur poste pour rejoindre cette nouvelle entité. Intel n’a pas apporté de précision quant aux termes de l’accord passé avec les différents investisseurs ayant pris part au projet. Si Intel a bien précisé qu’il serait actionnaire d’Articul8 AI, aucune information n’a été divulguée autour de la participation du géant technologique dans cette nouvelle entreprise.

Pour ce qui est de l’IA générative, Intel n’a pas caché ses ambitions. Outre le développement de modèles, la société cherche à concurrencer Nvidia sur le marché des puces IA, leader incontesté du secteur. Pour y parvenir, elle a lancé son processeur Gaudi 3, capable de rivaliser avec le H100 de Nvidia. En parallèle, elle a dévoilé la puce Intel Core Ultra qui pourra faire tourner certains programmes d’IA sur des PC portables et de bureau.