La situation de Micron en Chine pourrait bientôt s’améliorer. En procès depuis des années avec le groupe chinois Fujian Jinhua pour vol de secret industriel, le géant américain est visé depuis le printemps dernier par des sanctions décrétées par Pékin. On apprenait toutefois récemment que des négociations étaient en cours… et elles pourraient bientôt aboutir, Micron et Fujian Jinhua ayant en effet trouvé un accord à l’amiable.

Signé le 24 décembre dernier, l’accord trouvé entre les deux parties va permettre de mettre fin au conflit qui les opposait depuis 2017. On en ignore toutefois les modalités, Micron n’ayant pas donné de détails sur la (potentielle) transaction conclue avec son rival. Le cas de Micron, comme celui de beaucoup d’autres entreprises américaines et chinoises, semble néanmoins très dépendant du niveau de tensions actuel entre Washington et Pékin.

Les activités de Micron bientôt moins gênées en Chine ?

Pour contexte, Fujian Jinhua a ainsi été placé il y a cinq ans sur l’Entity list américaine. Cette liste noire empêche les firmes qui y sont inscrites de maintenir des relations commerciales avec les firmes américaines. Une sanction sévère qui met à mal Huawei, et qui s’applique aussi SMIC, pour ne citer qu’eux.

De son côté Micron est aussi sous sanctions… mais sous sanctions chinoises cette fois. Depuis sept mois, et comme évoqué plus haut, le géant américain des semi-conducteurs est refréné en Chine. Pékin assure notamment que le groupe présente « d’importants risques de sécurité réseau » et a donc décidé d’interdire l’utilisation de ses puces mémoire dans certaines « infrastructures essentielles ». Une mesure miroir à celle prise aux États-Unis (mais aussi dans certains pays d’Europe) à l’encontre de Huawei, entre autres.

Cela étant dit, les sanctions de Pékin contre Micron ressemblent fort à des mesures de rétorsion contre celles imposées aux entreprises chinoises par Washington. En résolvant son litige avec Fujian Jinhua, Micron espère néanmoins encourager la Chine à alléger le blocus qui l’affecte, il faut le dire, assez fortement. Peu avant l’été, le géant américain avait indiqué que près de la moitié de ses ventes en Chine risquait de tomber sous le coup des mesures de restrictions imposées par Pékin… soit environ 10 % de son chiffre d’affaires au niveau mondial.

Pour tenter d’amadouer les autorités chinoises, Micron sort le grand jeu depuis quelques semaines. Outre l’accord trouvé avec Fujian Jinhua, la firme a par exemple promis au ministre chinois du commerce d’investir plus de 600 millions de dollars en Chine. Reste à savoir si cela suffira.