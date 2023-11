Le ministère du Commerce chinois a fait savoir le 3 novembre qu’une discussion avait été organisée quelques jours plus tôt entre le ministre Wang Wentao et le PDG de Micron ...

Le ministère du Commerce chinois a fait savoir le 3 novembre qu’une discussion avait été organisée quelques jours plus tôt entre le ministre Wang Wentao et le PDG de Micron Technology Sanjay Mehrotra. À quelques semaines, jours, d’une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, la portée de l’entretien dépasse celle des échanges habituels entre gouvernants et dirigeants d’entreprises.

La Chine fait la paix avec Micron…

« Nous souhaitons que Micron Technology continue de s’implanter sur le marché » a fait savoir Wang Wentao au PDG du spécialiste des puces mémoires américain. Une formule accueillie favorablement par Sanjay Mehrotra, qui « a exprimé sa volonté d’accroître ses investissements en Chine » à en croire le communiqué du ministère du Commerce.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le changement de ton est palpable par rapport à mai. À cette époque l’Administration chinoise de cybersécurité (CAC) concluait une enquête de sept semaines en affirmant que les produits Micron représentaient une menace. Les opérateurs chinois d’infrastructures clés n’ont plus le droit d’en acheter les composants.

La sanction est apparue à tous comme une mesure de rétorsion face à l’adoption de diverses restrictions à l’export dans le domaine des semi-conducteurs par les États-Unis. L’enquête a été lancée alors que Washington tentait de convaincre les pays amis à se rallier à sa position.

Il n’est pas dit si le sujet a été abordé entre les deux hommes. Le ministre a pris la peine de préciser que le développement de Micron en Chine devait se faire « dans le respect des lois et réglementations chinoises ». Il a été question de l’investissement de 4,3 milliards de yuans (600 millions de dollars) dans une usine de conditionnement de puces à Xi’an de Micron. Une annonce qui date de juin.

… pour rassurer les autres entreprises ?

Wang Wentao a tenu à mettre en avant l’ouverture au commerce de l’Empire du Milieu, à rassurer les sociétés étrangères refroidies par les relations sino-américaines glaciales. Dans le court communiqué consacré à sa rencontre avec Sanjay Mehrotra il a glissé que la Chine « optimiserait constamment l’environnement des investissements étrangers et fournirait des garanties de services aux entreprises à investissements étrangers ».

Hasard du calendrier ou non, c’est ce lundi que s’est ouverte la 6e Exposition internationale d’importation de la Chine, à Shanghai. Un événement, auquel participe Micron, qui vise justement à séduire investisseurs et entreprises pour une installation sur le territoire.

Cette rencontre intervient également au moment où Pékin et Washington échangent intensément. Les deux capitales semblent se positionner dans une volonté de dégel de leurs relations. Une interprétation évoquée autant dans la presse internationale officielle chinoise que dans les médias américains.

Le président Joe Biden doit rencontrer, à San Francisco, son homologue Xi Jinping à l’occasion du Forum de coopération économique Asie Pacifique qui s’ouvre le 11 novembre.